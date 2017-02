Regio woensdag, 15 februari 2017

Ouderen hebben ook behoefte aan intimiteit Drachten - Ouderen, intimiteit en seksualiteit Het zit nog vaak in de taboesfeer. ZuidOostZorg en Sūnenz organiseren mede daarom een expositie onder de naam 'Er is iets groots, iets wilds en rustigs gaande’. ,,Wanneer je ouder wordt, mag seksualiteit en intimiteit er niet meer zijn. Je wordt minder vaak geknuffeld of aangeraakt, alleen als het functioneel is", zegt Anke Huizinga, bestuurder van ZuidOostZorg. De tentoonstelling legt de behoefte aan intimiteit bloot. ,,Wat mij daar zo aan raakte, is dat het mooie en eerlijke verhalen zijn. Ze vertellen over relaties, over opnieuw beginnen. Ze stellen zich heel kwetsbaar op." Langs de witte muren van eerstelijnscentrum Sūnenz hangen foto’s, verhalen en gedichten, opgetekend door schrijver Adwin de Kluyver en geportretteerd door fotografe Inge Nicolaij. Het verhaal van Aafke, die gelukkig getrouwd is geweest, maar sinds een aantal jaren als weduwe door het leven gaat. ,,Praten over gevoelens, de behoefte aan intimiteit, laat staan verlangen. Dat doet ze niet, zelfs niet met goede vriendinnen." Ze zit aan tafel, met de rug naar het publiek. De koperen pannen staan roerloos op tafel. Het verhaal van Yne, die na de dood van zijn vrouw voor het eerst ervoer hoe het is om verliefd te zijn, om vlinders in je buik te voelen. Hij werd verliefd op een man. Een foto, verderop in de gang. Twee tandenborstels in een glas. Een nachtkastje met een vergeelde lamp, een wekker en een deel van een bed. Een parkiet in een kooi. Fotografe Nicolaij probeerde zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke stijl van de mensen zelf in haar fotografie. ,,Het was soms wel moeilijk om mensen te vinden die over dit soort gevoeligheden willen praten", zegt ze. Ze was verrast over de openheid waarmee zij hun verhaal deelden. Meer vandaag in het Friesch Dagblad

