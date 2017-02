Regio maandag, 13 februari 2017

Geldactie voor hulp Leeuwarder schaapherder Leeuwarden - Om schaapherder Sam Westra en zijn kudde de komende maanden door te laten komen is het actiecomité Pro-Sam een crowdfundingsactie begonnen. Westra verloor in eerste instantie een aanbesteding als Leeuwarder schaapsherder. In een kort geding vond de rechter echter dat de gemeente de schaapherder, die al ruim zeven jaar stadsherder is, beter uit had moeten leggen waarom hij de aanbesteding niet heeft gewonnen. De gemeente moet van de rechter de inschrijvingen voor de aanbesteding van de zogeheten bodembegrazing opnieuw beoordelen. Omdat zijn contract per 1 februari afliep en de aanbesteding is opgeschort heeft Westra geen inkomen. De schapen moeten echter wel bijgevoerd worden. Ben van Remmerden van het actiecomité hoopt voor de komende twee maanden in ieder geval tienduizend euro binnen te halen. De teller staat op dit moment op 1300 euro. ,,Bij een handtekeningenactie om Sam te behouden zetten binnen no time vierduizend mensen hun handtekening. Als die allemaal 2,50 euro overmaken zijn we er al." Westra is volgens Van Remmerden weggeconcurreerd door bedrijven die op een veel grootschaligere wijze de begrazing ter hand nemen. ,,Al een aantal jaren zie je dat kleinere schaapherders het afleggen tegen grotere bedrijven. Die gebruiken de schapen als een soort maaimachines en hokken de dieren in de wintermaanden op in plaats van ze buiten te laten lopen zoals Sam doet met zijn schapen." Aanbestedingsnorm Volgens Van Remmerden had Leeuwarden een voorbeeld moeten nemen aan Groningen. Die heeft de aanbestedingsnorm voor de begrazing op 100.000 euro gelegd. Leeuwarden hanteert een norm van 25.000 euro. ,,Met een norm van 100.000 euro had de gemeente niet hoeven uitbesteden, want ze zijn nu aan Westra 35.000 euro kwijt op jaarbasis." Volgens hem heeft politiek Leeuwarden zitten slapen. ,,De kaalslag onder kleine herders door aanbesteding is landelijk al een paar jaar bezig. Vroeger was er weinig tot geen belangstelling voor dit werk. Bij een vorige aanbesteding had Westra geen concurrentie. Maar die tijd is voorbij en dat had de politiek moeten zien aankomen. Ik weet van een aantal partijen dat ze erg met deze zaak in de maag zitten. Misschien dat het toch nog goed komt."

