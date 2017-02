Regio maandag, 13 februari 2017

Friese bedrijven reizen maand lang duurzaam

Leeuwarden - Werknemers van Friese bedrijven gaan een maand lang zo duurzaam mogelijk reizen. Tijdens het Low Car Diet van 27 maart tot en met 21 april laten deelnemers zo veel mogelijk de auto staan. Ze kiezen voor de fiets of openbaar vervoer of werken meer thuis. De gemeente Leeuwarden en Wetterskip Fryslân hebben zich al aangemeld.

Het Low Car Diet is een initiatief van duurzaamheidsbeweging Urgenda en moet niet alleen de CO2-uitstoot verlagen maar ook files terugdringen.

Het is de eerste keer dat deze wedstrijd in Fryslân wordt gehouden. De eerste editie in Nederland was in 2012. In de afgelopen jaren streden in totaal 5000 deelnemers en 200 directeuren uit zo´n 200 organisaties om de titel van het Low Car Diet. Ze reizen 30 dagen zo duurzaam mogelijk.

Volgens Urgenda blijven de meeste deelnemers ook na de wedstrijd duurzamer reizen. Uit een onderzoek onder de deelnemers van de afgelopen drie jaar blijkt dat het aantal autokilometers van hen 23 procent is gedaald. Dat percentage is twee jaar later ongeveer gelijk. Ze reizen verder een derde meer met de trein. Ook mijden ze structureel de spits. Door ander reisgedrag stoten de deelnemers structureel 19 procent minder CO2 uit.

De helft van de oud-deelnemers blijft anders reizen. De voornaamste reden om niet meer duurzaam te reizen is de reisafstand en/of reistijd en het gemak van de auto. Ook het beleid van de werkgever speelt een rol.

