Regio zaterdag, 11 februari 2017

Wijk maakt kennis met mfa Lemstervaart Lemmer - ,,Smaak'lijk eten, smaak'lijk eten." Op de wijs van Vader Jacob luiden zo'n twaalf moeders en hun kinderen het gezamenlijke fruitmoment in, aan tafel bij wijkvereniging De Steiger in de multifunctionele accommodatie (mfa) in Lemmer. Dit moment is vaste prik op de tweewekelijkse ouder-kindochtend die in het buurthuis wordt gehouden. Tot voor kort moesten deelnemers naar de tijdelijke stek van De Steiger, aan de rand van de Lemstervaart. Sinds de oplevering van de nieuwbouw begin dit jaar zit de vereniging weer midden in de wijk, onder één dak met obs De Meerpaal en peuterspeelzaal Doomijn. Gistermiddag was het openingsfeest van de mfa, met een muzikale parade rond het pand en het oude schoolgebouw van De Meerpaal. Gisteravond was er open huis en op het plein kon gisteren en ook vandaag worden geschaatst op een ijsbaantje. Over de komst van de mfa is lang gesproken. Het basisschoolgebouw was zo'n veertig jaar oud en aan vervanging toe. Woningcorporatie Lyaemer zou de mfa, met daarin een nieuwe school, bouwen en in 2015 opleveren. In de oorspronkelijke plannen was ook ruimte gereserveerd voor een vestiging van thuiszorg, een consultatiebureau en kinderopvang. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 11 februari

