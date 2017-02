Regio zaterdag, 11 februari 2017

Twijfels over natuurstudie voor Windpark Kornwerderzand - De bouw en ingebruikname van Windpark Fryslân heeft mogelijk negatievere gevolgen voor veel vogelsoorten dan blijkt uit het onderzoek van de initiatiefnemers. Dat concludeert Alterra, het onderzoeksinstituut van de universiteit van Wageningen. Op verzoek van de tegenstanders van het windpark deed Alterra een contra-expertise naar het milieu-onderzoek. Het park met 89 windturbines mag geen negatieve effecten hebben op de natuur in het IJsselmeer. Het bureau Pondera Consult concludeerde eerder dat dat niet het geval is bij het huidige plan, onder meer vanwege maatregelen voor natuurcompensatie. De tegenstanders, onder meer natuurorganisatie It Fryske Gea, schakelden Alterra in. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 11 februari

