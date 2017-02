Regio zaterdag, 11 februari 2017

IJzervlechters Sintrale As krijgen snel geld

Burgum - De onderbetaalde ijzervlechters van de Sintrale As moeten binnen een week hun misgelopen inkomsten krijgen. Dat schrijft hoofdaannemer van het wegenproject Mobilis-Van Gelder in een brief aan Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Sietske Poepjes gaat ervan uit dat de betaling nog eerder zal plaatsvinden.

Vorige week vrijdag kwam via deze krant een rapport van de arbeidsinspectie naar buiten over schijnzelfstandigheid en onderbetaalde uitzendkrachten bij de aanleg van onder meer viaducten, een ovonde, een aquaduct en een brug op het middentraject van de Sintrale As bij Burgum. Zzp'ers werkten in verkapt dienstverband, uitzendkrachten met jaren ervaring werden betaald als bouwhulpje of zelfs agrarisch medewerker. Op basis van hun ervaring en werkzaamheden hadden ze recht op veel meer. Ook werd de bouw-cao ontdoken. Juni vorig jaar had vakbond FNV al misstanden gesignaleerd.

De hoofdaannemer nam afgelopen week de rapporten door en besluit nu tot snelle nabetaling. ,,Uit gesprekken die ik heb gehad met de directeur van Mobilis blijkt dat ook hij not amused is over deze misstanden en vindt dat het moet worden rechtgezet", zegt Poepjes. ,,Ik heb er vertrouwen in dat de nabetaling geregeld wordt en dat het bijna terstond zal gebeuren. Ik zal daarop ook toezien."

De hoofdaannemer wil de komende week in kaart hebben welke ijzervlechters, hoe lang en tegen welk tarief hebben gewerkt. ,,Het is jammer dat het zo lang heeft moeten duren, maar we zijn blij dat er nabetaald wordt en hopen dat dat op korte termijn gebeurt", zegt Margreet Pasman van FNV Bouw. ,,De hoofdaannemer laat in die termijn nog wat ruimte. Hopelijk werken de onderaannemers goed mee en duurt het niet nog zes of zeven weken."

Mobilis en Van Gelder hebben onderaannemers opdracht gegeven inzicht te geven in de keten. Als die daaraan niet meewerken wordt via landelijke en regionale media, in het Nederlands en Turks, een oproep gedaan aan de twintig ijzervlechters om zich (anoniem) te melden. Een deel van de groep heeft een Bulgaarse achtergrond. Uiterlijk eind maart moet de kwestie zijn opgelost.

De hoofdaannemer laat in de brief aan GS weten dat ze ervan uitging dat de contracten met onderaannemers 'voldoende zekerheden boden' om schijnconstructies en onderbetaling tegen te gaan.

Mobilis en Van Gelder, en ook Friso Civiel uit Sneek, zeggen te begrijpen dat hun verantwoordelijkheid verder gaat dan het papierwerk. Mobilis wilde gisteren niet reageren, anders dan dat ,,wordt overgegaan tot nabetaling". Per ijzervlechter gaat het gemiddeld om zo'n 15.000 euro, berekende FNV.

