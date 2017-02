Regio vrijdag, 10 februari 2017

Nieuwe paarse container moet stimuleren tot afvalscheiding

Kootstertille - Op 11.800 adressen in Achtkarspelen wordt de grijze container deze weken vervangen door de paarse sortibak. Volgens Omrin-woordvoerder Margriet Dankert is het belangrijkste doel dat mensen zich met de nieuwe kleur meer bewust worden dat ze hun afval scheiden. ,,We hopen dat mensen denken: blijkbaar moet ik iets anders doen met mijn afval. We willen dat ze meer nadenken over het afval dat ze erin gooien. Al is dit natuurlijk slechts een van de middelen om de doelstelling te bereiken, er zijn er veel meer."

Tegelijkertijd is de naam door Omrin veranderd van restafval-container in sortibak. ,,Je sorteert voor wat je kunt en doet in de sortibak wat wij kunnen uitsorteren."

Dankert zegt dat nu nog zo´n 30 procent van het groente-, fruit- en tuinafval in de grijze container wordt gedaan. ,,Dan kun je er geen compost meer van maken. En voor papier geldt ongeveer hetzelfde."

De kleur paars is bewust gekozen. Van de reguliere kleuren waren de meeste op afvalgebied al 'bezet´. ,,Papier is blauw, bio is groen, glas is geel en plastic is oranje. Dan heb je niet heel veel keuze meer. Wij vinden dat paars het beste past en onderscheidend is."

Overigens is alleen de deksel paars, de onderkant van de container blijft grijs. ,,Helemaal paars vinden wij wat te opvallend. Ik denk niet dat men van zo’n container gelukkig zou worden."

