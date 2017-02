Regio vrijdag, 10 februari 2017

Statenleden kritisch over Thialf-foto┤s door Vlaming Heerenveen - Het Amsterdamse evenementenbureau Xsaga kwam met het idee en de Belgische fotograaf Stephan Vanfleteren maakte de elf foto┤s. Het zogenoemde openingscadeau voor ijsstadion Thialf was volgens directeur Willem Jan van Elsacker met 125.000 euro weliswaar niet goedkoop, het is het geld volgens hem wel waard. Statenleden zijn er niettemin kritisch over. Voor dit project stelde de provincie 50.000 euro subsidie beschikbaar en de gemeente Heerenveen 25.000 euro, bovenop de ruim 56 miljoen euro die de ver- en nieuwbouw de provincie inmiddels al heeft gekost. Met het geld werkte Xsaga een projectplan uit, met als uitkomst de elf foto┤s die het verhaal van Thialf moeten vertellen. Op de foto┤s staan sporters als Rintje Ritsma en Ireen W├╝st, speaker Joop Bleeker en supporter Aly Letema. Van Elsacker zegt dat Xsaga uitgebreid heeft nagedacht over het project. ,,We hebben ook een brede map gekregen met een uitgewerkt concept en idee." Naast de foto┤s heeft Xsaga (dat bekend is van de opening van het Rijksmuseum in Amsterdam) volgens Van Elsacker een ontwerp gemaakt voor de rest van de wand in de omloop van het ijsstadion. Ook is met het geld voormalig Omrop FryslÔn-verslaggever Eelke Lok ingehuurd als tekstschrijver. Van Elsacker zegt dat de teksten van Eelke Lok en het ontwerp van de wand mogelijk later nog worden gebruikt. Hij houdt ze vooralsnog geheim. Het is afhankelijk van wat de nieuwe exploitant van het stadion wil. Het project roept vragen op bij Statenlid Wiebo de Vries (ChristenUnie). ,,Het klinkt als heel veel geld voor enkele foto┤s." De Vries vraagt zich verder af of het ontwerp van de wand niet had moeten worden betaald uit het reguliere budget voor de ver- en nieuwbouw. ,,Dat had ook best uit het budget voor Thialf kunnen komen." Verder zegt het ChristenUnie-Statenlid het vreemd te vinden dat niet een Friese fotograaf is gevraagd voor de foto┤s. VVD┤er Avine Fokkens sluit zich daarbij aan. ,,Jammer dat men niet een fotograaf dichter bij huis heeft kunnen vinden." De hoogte van het bedrag vindt de VVD┤er wel begrijpelijk. ,,Ik zie het als kunst en dat kost nou eenmaal geld. En het is een blijvend iets, niet een eenmalig gebeuren." Thialf-directeur Van Elsacker noemt Vanfleteren een ,,topfotograaf". ,,De foto┤s zijn echt heel mooi geworden. Het is niet goedkoop, maar dan heb je ook wel superkwaliteit." Over het hele project: ,,Als je kijkt naar de emotionele waarde voor Thialf dan zul je niet snel zeggen dat dit te duur is."

