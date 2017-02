Regio vrijdag, 10 februari 2017

Gejutte foto´s stap dichter bij eigenaar Terschelling - Het fotoboek dat Jan Kuiken op 14 januari aan de kust bij Harlingen vond, is een stap dichter bij de eigenaar. Kuiken werd onlangs benaderd door het bergingsbedrijf Friendship Offshore, dat deze week de laatste containers heeft geborgen die tijdens een storm op 12 januari overboord sloegen van het vrachtschip Red Cedar. ,,In twee van die containers zaten verhuisspullen", vertelt Simon Smit van het Terschellinger bergingsbedrijf. ,,De meeste spullen waren inmiddels door de zee meegenomen, maar ik vond wel een paar foto´s. Die foto´s waren helemaal bruin gekleurd doordat in dezelfde container kleurstoffen zaten die voor een leerlooierij bestemd waren." Nadat Smit de foto´s zo goed en zo kwaad als hij kon had schoongemaakt, zag hij de afbeelding van een blond meisje. ,,Hetzelfde meisje stond ook op het album dat Kuiken vond. Doordat hij hiervan een afbeelding op Facebook had gezet kon ik hem vinden." Naast de foto´s vond Smit kussensloopjes waarin namen staan geborduurd. ,,Zulke slopen had Kuiken ook gevonden." Namibië De Red Cedar was door de vrachtvervoerder MACS in Hamburg geladen met als eindbestemming Namibië. Na de storm legde het schip aan in de haven van Antwerpen om de schade op te nemen. Er bleken twintig containers te ontbreken. Smit heeft ze de afgelopen drie weken bij IJmuiden en Vlieland uit het water gehaald. ,,Achttien containers waren zwaar beschadigd en uit elkaar gevallen. Die hebben we in gedeeltes uit het water gevist." In een van de containers hebben de plastic wikkels van Coca-Cola gezeten, die aanspoelden op de kust van Texel en Vlieland. ,,Daarnaast waren er containers met mout en vrachtwagenonderdelen." Kroonkurken De twee containers die heel waren gebleven, zaten vol met kroonkurken. ,,Gelukkig bleven die heel, want anders waren die kroonkurken over een groot gebied verspreid. Dit had een grote verontreiniging van de zee met zich meegebracht." Het is volgens Smit sowieso verbazingwekkend wat er op de bodem van de zee ligt. ,,Zo stuitten wij eens op honderden gasleidingen met een diameter van twee meter en een lengte van elf meter. Daarnaast hebben wij wel eens een vracht met personenauto´s geborgen." Wanneer een gedeelte van de lading overboord slaat, wordt de reder door de Nederlandse staat aansprakelijk gesteld om de boel op te ruimen. ,,Wij varen met een sonar rond en proberen zo veel mogelijk rommel op te ruimen. Soms stuiten we op rommel die niet afkomstig is van het schip. Dit geven we door aan Rijkswaterstaat en dan besluiten ze daar of het alsnog moet worden verwijderd." Het was voor Smit de eerste keer dat hij een verhuiscontainer moest bergen sinds hij in 2000 met het bedrijf begon. ,,Dat is wel bijzonder omdat deze spullen ook een emotionele waarde hebben. Daarom hebben wij met verschillende jutters contact gezocht om zo veel mogelijk van deze persoonlijke bezittingen terug te brengen bij de rechtmatige eigenaar." Smit heeft de spullen overgedragen aan de verzekeraar die de schade in kaart brengt. De verzekeraar neemt contact op met de reder en probeert de spullen op die manier terug te brengen bij de eigenaar.

