Regio vrijdag, 10 februari 2017

Ervaring helpt bij armoedebestrijding

Leeuwarden - De inzet van ervaringsdeskundigen bij armoedebestrijdingsprojecten in Leeuwarden wordt als positief ervaren door de deelnemers, concludeert de Kenniskring Welzijn Nieuwe Stijl, een samenwerkingsverband tussen diverse onderwijsorganisaties in Fryslân. Deelnemers aan die projecten en hun sociale netwerk boeken soms wel weinig progressie op psychisch, economisch of sociaal gebied, of zelfs achteruitgang. Vervolgonderzoek is nodig om te verklaren hoe dat kan.

De onderzoekers presenteerden gisteren de resultaten van het onderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigen in sociale wijkteams bij armoedebestrijding. De economie trekt aan, maar desondanks leven er nog veel mensen onder de armoedegrens. In 2014 had 11,7 procent van de Friese huishoudens een laag inkomen, landelijk was dat 10,4 procent. De gemeente Leeuwarden voert de lijst aan met 15,6 procent, gevolgd door Harlingen en Smallingerland. Het economisch herstel gaat in Fryslân moeizamer dan in het Westen, concludeert het Fries Sociaal Planbureau.

In Leeuwarden zijn diverse initiatieven voor mensen die in armoede leven. Het onderzoeksteam heeft er vier onderzocht, door middel van onder meer interviews en observaties. Het gaat om Coöperatie Leeuwarden Unlimited, die mensen helpt vanuit een bijstandsuitkering een eigen onderneming te beginnen; participatiegroep Oud Oost, die laagdrempelige ontmoetingen organiseert in buurthuizen; het Gezondheidsvirus, een project om een gezonde levensstijl aan te moedigen; en Sportgroep Nijlân. De 'peergroups´ - zoals de groepen met de ervaringsdeskundigen worden genoemd - zijn gevolgd, net als individuele deelnemers. Ook hun sociale netwerk werd betrokken bij het onderzoek.

Deskundige Hans Weggemans, adviseur van gemeenten, vindt de conclusies uit het rapport niet verrassend. Hij mist bepaalde vragen. ,,We zeggen al jaren dat de armoedeproblematiek erger wordt, maar hoe komt dat?"

Volgens Weggemans wordt er vaak voor een verkeerde insteek gekozen bij de aanpak van armoedeproblematiek, die vaak complex is. ,,De suggestie wordt gewekt dat je de mensen bureaucratisch competent moet maken. Maar regelingen als de WMO zijn te ingewikkeld. Je moet juist proberen om het systeem eenvoudiger te maken, in plaats van kwetsbare mensen in het systeem te trekken."

Proef met boete

Weggemans noemt het voorbeeld van het Centraal Justitieel Incassobureau, dat steeds hogere boetes oplegt als rekeningen niet tijdig worden betaald. ,,Voor veel mensen werkt dat. Maar als je de eerste keer geen geld hebt, heb je het de tweede keer ook niet. Gemeenten en sociaal werkers kunnen wel onderscheid maken tussen mensen."

In vijf wijken in Nederland, waaronder Heechterp/Schieringen in Leeuwarden, loopt een proef waarbij sociaal werkers doen wat nodig is om de mensen uit de armoede te halen. In deze wijken kunnen mensen die de extra boetes echt niet kunnen betalen een tegenprestatie leveren in ruil voor de boete, zoals helpen tijdens een taalcursus.

