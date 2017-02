Economie vrijdag, 10 februari 2017

Boer moet af en toe afstand nemen van zijn bedrijf Wolvega - Wijzer over alles wat er de komende jaren op de boeren afkomt, zijn de deelnemers van het seminar 'De spiegel voor ondernemerschap´, niet geworden. Dat was ook niet de insteek van de dag, zei directeur Rients Schuddebeurs van de lokale Rabobank gisteren bij de aftrap. Het seminar werd gisteren in Wolvega gehouden door AB Vakwerk en Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. ,,Er moet heel veel worden gerekend, maar het is voor de toekomst van je bedrijf wellicht net zo belangrijk om te kijken hoe je je werk ervaart en ermee omgaat." Volgens hoogleraar gedrag en organisaties aan de RUG Onne Janssen blijft dat mentale aspect van het agrarisch ondernemerschap vaak onderbelicht, terwijl dat van zeer grote invloed is op het voortbestaan van het bedrijf. ,,Er komt veel op de boeren af, qua regelgeving, onzekerheid over de opbrengstprijzen en nog een heel scala aan andere factoren. De boer staat onder druk." Volgens de hoogleraar is dat ook niet slecht; een bepaalde hoeveelheid stress is zelfs nuttig. ,,Het houdt je als ondernemer scherp, je bloeddruk wordt iets hoger, net als je adrenalinegehalte. Daardoor word je innovatiever." Voor enkele honderden aanwezigen kwam hij gisteren met het advies om het eigen bedrijf meer te analyseren, al is dat nog niet zo gemakkelijk. ,,Het is vaak niet een kwestie van het krijgen van nieuwe inzichten, maar meer van het uit je hoofd krijgen van oude aannames. Toch zijn nieuwe inzichten noodzakelijk, vooral nu recentelijk op de Nationale Voedseltop werd gesteld dat Nederland wereldwijd koploper moet worden met gezondere en duurzamere produceren. Dat betekent dat er nog meer eisen op je af komen en dat je voor je gevoel nog minder invloed hebt om iets aan je bedrijf te veranderen." Meer hierover in de papieren krant van 10 februari 2017

