Regio donderdag, 9 februari 2017

OR: handelwijze bestuur Caparis in strijd met wet

Drachten - De gemeenschappelijke regeling waarin acht Friese gemeenten sociale werkvoorziening Caparis aansturen deugt wettelijk niet. Dat stelt de ondernemingsraad. Volgens de OR wordt er in ieder geval in strijd met de Wet gemeenschappelijke regelingen gehandeld en is de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Fryslân op onderdelen zelf ook in strijd met de wet.

Dat schrijft OR-voorzitter Kostas Kalafatis aan de acht gemeenteraden. Vermoed wordt dat er nog veel meer aan de hand is. Er zijn twijfels over de samenstelling van het bestuur, de bevoegdheden van het bestuur en de wijze waarop vergaderingen van het bestuur worden gehouden. De OR wenst dat alle formele en materiële strijdigheden zo snel mogelijk worden opgelost, vanwege belangrijke ontwikkelingen bij Caparis. Zo is afgesproken dat de sociale werkvoorziening versneld, maar verantwoord wordt afgebouwd.

De OR waarschuwt dat ze Gedeputeerde Staten of het ministerie van Binnenlandse Zaken inlicht als alle bestuurlijke fouten niet snel, het liefst binnen twee weken, worden hersteld. De provincie of het ministerie zou dan door middel van interbestuurlijk toezicht kunnen ingrijpen. In een brief van drieënhalve kantjes somt de OR op wat er qua bestuursstructuur allemaal lijkt te mankeren aan de opzet van de gemeenschappelijke regeling. Zo is er onduidelijkheid over wie er nou eigenlijk in het dagelijks bestuur zitten. Er zou op dit moment zelfs geen dagelijks bestuur zijn aangewezen. 'Dit betekent dat er onbevoegd besluiten worden genomen door het algemeen bestuur. Met alle gevolgen van dien.’

Een ander punt is dat het algemeen bestuur voor zover de OR kan overzien niet in openbaarheid vergadert, wat in strijd is met de wet.

