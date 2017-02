Regio donderdag, 9 februari 2017

Fries heeft iets meer spaargeld

Leeuwarden - Het doorsneevermogen van een huishouden in Fryslân steeg in 2015 iets naar 24.600 euro. In 2014 was dat 23.600. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek gisteren publiceerde. In 2011 lag het doorsneevermogen in Fryslân nog op 43.300 euro. Cijfers van vorig jaar zijn er nog niet.

Per regio bekeken hadden huishoudens in het noorden van Fryslân in 2015 een lager doorsneevermogen dan in andere delen van de provincie: 19.400 euro ten opzichte van 39.200 in Zuidwest-Fryslân en 26.100 euro in het zuidoosten. Het landelijke doorsneevermogen is in 2015 met 9 procent gestegen tot 17.300 euro. Dit is meteen ook de eerste toename sinds 2008.

Het CBS kijkt bij het eigen vermogen niet naar het gemiddelde, maar naar de mediaan (de doorsnee). Dit is het middelste getal wanneer je alle vermogens op een rij zet. Dat betekent dat de helft van de huishoudens meer en de andere helft minder vermogen heeft dan dat getal (in dit geval een bedrag). Dit geeft volgens het CBS een beter beeld dan het gemiddelde (het totale opgetelde vermogen gedeeld door het aantal huishoudens). Het aantal huishoudens met een zeer hoog vermogen zou dit namelijk vertekenen.

