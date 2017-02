Regio donderdag, 9 februari 2017

Auto´s te water baren Drachtster raad zorgen Drachten - In ruim twee jaar zijn er al vijf auto´s in het water van de Drachtster Feart gereden en volgens raadslid Pieter van der Zwan is het ook verschillende keren maar net goed gegaan. Sinds de heropening is de Drachtster Feart nog niet erg veilig, zei de ChristenUnie-fractievoorzitter dinsdagavond. Met zijn pleidooi voor maatregelen kreeg hij geen gehoor bij wethouder Ron van der Leck (D66). Die vindt de weg veilig genoeg. Van der Zwan stelde de vragen naar aanleiding van het ongeval van vorige week maandag, waarbij een automobilist uit het water werd gered door twee omstanders. Op zijn verzoek kwam de wethouder met een overzicht van het totaal aantal auto´s dat het water in is gereden. Sinds december 2014 zijn dat er vijf. Drie keer was de eigenaar de handrem vergeten, zei de wethouder, en één keer was een auto in volle vaart het water ingereden. Over de toedracht van het ongeval van vorige week wilde Van der Leck tijdens de raadsvergadering niets kwijt. Politiewoordvoerder Ron Reinds zei daarover gisteren dat na dat ongeval een bloedproef bij de man is afgenomen, vanwege een vermoeden van alcoholgebruik. De uitslag van die proef is nog niet bekend. Van der Leck zei dat hij de situatie niet gevaarlijk vindt. ,,We hebben bewust gekozen voor een zware, brede trottoirband, zodat er meer ruimte is op de weg." De inrichting van deze weg, het Moleneind, is volgens de wethouder vergelijkbaar met de inrichting van kadewegen in andere plaatsen. De rijbaan is 4,5 meter breed en er geldt een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur. ,,Als je normaal rijdt, je houdt aan de regels en verantwoord omgaat met het voertuig, is het geen gevaarlijks situatie", zei de wethouder. De wethouder had het over een ,,beleving" van onveiligheid. Van der Zwan was het daar niet mee eens. ,,Mensen maken fouten. Dat is de aard van een ongeluk, dat je een fout maakt. Dat is een feit, geen beleving. Hoeveel ongelukken moeten er nog meer gebeuren tot het college in actie komt?" Lees het hele artikel in de papieren krant van 9 februari 2017

