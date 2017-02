Economie donderdag, 9 februari 2017

In Fryslân vaakst fatale tractorongelukken

Leeuwarden - Het aandeel van landbouwverkeer bij dodelijke verkeersongelukken is in Nederland de afgelopen jaren verdubbeld van 1 naar 2 procent.

Dat blijkt uit een analyse van verkeersdeskundige Rinus Jaarsma van het rapport. De ontwikkelingen verkeersveiligheid landbouwvoertuigen tussen 1987 en 2015. De voormalig hoofddocent technische infrastructuur bij Wageningen University publiceerde zijn bevindingen in het nieuwste nummer van het blad.

Het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer daalde in de afgelopen decennia. Maar het landbouwverkeer wijkt van die trend af en bleef met gemiddeld veertien dodelijke ongelukken per jaar ongeveer hetzelfde.

Bij elke tien ongelukken in Fryslân met een tractor valt een dodelijk slachtoffer. Daarmee scoort de provincie het slechtst van alle Nederlandse provincies.

In Fryslân waren er tussen 1987 en 2015 totaal 37 dodelijke ongevallen, dat zijn er gemiddeld 1,3 per jaar. de provincie Noord-Brabant steekt daar in die periode met totaal 67 dodelijke slachtoffers fors bovenuit. Maar het aantal doden op het totaal aantal ongevallen waarbij gewonden of doden vielen is in Fryslân, met 9,8 procent tegen 6,6 in Noord-Brabant, relatief gezien een stuk hoger.

Sinds 2005 neemt het aantal dodelijke landbouwongevallen (licht) af, al werd die trend in 2015 met zestien dodelijke landbouwongevallen doorbroken. In bijna 60 procent van de dodelijke ongevallen was de bestuurder van het landbouwvoertuig de schuldige. Bij jonge bestuurders tot zeventien jaar oud lag dat percentage met 77,4 procent fors hoger. Ook zestigplussers als bestuurder van landbouwvoertuigen veroorzaken gemiddeld meer ongelukken in het verkeer.

Personenauto

De personenauto is met 43 procent van de gevallen het vaakst betrokken bij landbouwongevallen. Maar het aantal van zulke ongevallen met dodelijke afloop ligt onder het gemiddelde. De fiets en bromfiets zijn beide bij 15 procent van de landbouwongevallen betrokken. De fiets heeft wel een aandeel van 20 procent in de dodelijke landbouwongevallen

Waarom in de provincie Fryslân relatief veel dodelijke ongelukken gebeuren met landbouwvoertuigen is volgens Jaarsma lastig te verklaren. Wel kent het noorden van de provincie akkerbouwgebieden met veel lange rechte wegen waar je makkelijk hard kunt rijden. Ook zijn de tractors en machines die in die gebieden worden gebruikt zwaarder dan die bij de melkveehouderij.

,,Een botsing met een tractor met een aardappelrooier kan sneller slecht aflopen dan wanneer er een laadwagen achter hangt."

Meer vandaag in het Friesch Dagblad

Reacties: