Fries beton lijkt op weg naar Van Doesburg-fontein

Leiden/Leeuwarden - De Leeuwarder betonfabriek Fabiton BV lijkt de betonblokken te mogen leveren voor de fontein Vierkant in vierkant van De Stijl-kunstenaar Theo van Doesburg, die in Leiden gerealiseerd wordt. Dat bevestigt de organisatie die het kunstwerk in Leiden realiseert.

Van Doesburg (1883-1931) ontwierp de fontein in 1917 voor het Stationsplein in Leeuwarden. Zijn ontwerp haalde het niet, omdat de jury hem beoordeelde als 'veeleer een gedenkteken´ en 'zonder uitdrukking´. Van Doesburg had dat jaar net De Stijl opgericht, en niet iedereen was al gewend aan het kubisme. De jury had de inzending nog wel bekroond met de tweede prijs, maar alleen dankzij de inbreng van archtitect Jan Wils, die de aankleding van het plein had ontworpen. De 'onaangeklede ruimteplastiek´ van Van Doesburg werd 'op de koop toe´ genomen.

Het ontwerp bleef buiten beeld tot er nu, na honderd jaar, op diezelfde plek een fontein wordt gebouwd in het kader van het project 11Fountains van Culturele Hoofdstad 2018. Gekozen is voor twee kinderhoofden van de Spanjaard Jaume Plensa.

Een Leeuwarder link zal er hoogstwaarschijnlijk evenwel zijn aan Vierkant in vierkant. Fabiton heeft een offerte voor de betonblokken ingediend. ,,Deze week heb ik nog contact over wat technische vragen", zegt Hoeke de Vries van Fabiton. ,,Waar dat over gaat zou ik niet weten. Maandag horen we het definitief."

Projectleider Arjen Pels Rijcken van Stichting Vierkant in Vierkant: ,,We hebben natuurlijk meerdere offertes aangevraagd, maar gezien de contacten met Leeuwarden maakt Fabiton een goede kans."

