Bodycam voor conducteurs op Friese treinen Leeuwarden - Conducteurs in regionale treinen in Fryslân en Groningen worden voorzien van een bodycam. Met deze camera op het uniform kunnen ze beelden maken van vechtpartijen en andere incidenten. Vakbond FNV spreekt van een noviteit in Nederland. De provincies Fryslân en Groningen stellen de eis bij de gezamenlijke aanbesteding voor het regionale treinvervoer. De komende maanden kunnen bedrijven een bod doen op het treinvervoer in de periode 2020-2035. In Fryslân gaat het om de spoorlijnen van Leeuwarden naar Stavoren, Harlingen en Groningen. Coen Dijkman van de provincie Fryslân zegt dat het de bedoeling is dat op de jassen van de conducteurs standaard een camera komt. ,,Als er iets aan de hand is, kunnen ze die aanzetten." Op die manier is het gemakkelijker om de plegers van geweldsincidenten op te sporen en is er meteen bewijsmateriaal. De afgelopen jaren kwamen geregeld geweldsincidenten voor tegen treinpersoneel. Zo werden in juli op het station in Leeuwarden twee conducteurs en een machinist mishandeld. Later bleek dat de harde schijf waarop camerabeelden worden bewaard defect was, en dat er dus geen beelden waren van de mishandeling. Volgens Dijkman vormt deze gebeurtenis niet de directe aanleiding voor het plan voor bodycams. ,,Als er iets misgaat, is het altijd goed dat je beelden kunt laten zien aan de politie. De techniek is nu veel verder dan vijftien jaar geleden, bij de vorige aanbesteding. Nu dit mogelijk is, willen we het ook opnemen." Lees verder in het Friesch Dagblad van 7 februari 2017

