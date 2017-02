Economie dinsdag, 7 februari 2017

Dongeradeel trekt portemonnee voor promotie binnenstad Dokkum Dokkum - Dokkum wil meer meer bezoekers trekken naar de binnenstad. Ondernemers maken een promotieplan en er wordt een marketeer aangesteld, die Dokkum beter op de kaart moet zetten. 'Zonder intensieve promotie en goede informatievoorziening blijft Dokkum een goed bewaard geheim´. En dat is geen goede zaak. Daar zijn alle ondernemers in de noordelijkste stad van Fryslân het over eens. De promotie moet beter. Voor een dag in de week wordt daarom een promotor aangesteld die moet zorgen dat alle evenementen beter op elkaar worden afgestemd en dat deze breder bekend worden. De gemeente subsidieert de aanstelling met 12.500 euro. De ondernemersvereniging maakt eenzelfde bedrag vrij voor de promotor, die voor een jaar aangesteld zal worden. Eerder had de gemeente voor een aantal jaren een binnenstadsmanager aangesteld. Na afloop van dat contract werd al afgesproken dat de ondernemers voortaan zelf de promotie zouden opknappen. Komen er dan nu te weinig mensen naar Dokkum? Mwah, dat wil wethouder Pieter Braaksma nu ook weer niet beweren. Maar het kan beter. Neem nou de koopzondag die Dokkum sinds de zomer van 2014 heeft. Er kómen wel mensen, ondernemers klagen niet. Maar er kan wel een stapje meer gezet worden. Vooral nu ook omringende gemeenten ondernemers de mogelijkheid geven de deuren te openen op zondag, moet Dokkum er steviger aan trekken om de consumenten te verleiden om hun tijd in Dokkum door te brengen. Lees verder in het Friesch Dagblad van 7 februari 2017

