Speels leren omgaan met de ziekte kanker Leeuwarden - Leerlingen van basisscholen zouden een lesprogramma moeten krijgen rondom het thema kanker. Dat vinden Janneke van der Windt en de stichting ONCOSupport. Zaterdag presenteerde Van der Windt de schatkist voor het basisonderwijs waarmee dit voorjaar een pilot wordt uitgevoerd. ,,Ik zat in groep 1 toen mijn vader ziek werd. Toen begreep ik niet goed wat er aan de hand was." Vince van der Pol is intussen twaalf jaar en vertelt op scholen over de ziekte kanker, wat het is en wat het met je kan doen. ,,Mijn vader en moeder verborgen het voor ons, we wisten niet hoe erg het was, zij probeerden het zo positief mogelijk te houden voor ons", vertelt Vince. ,,Pas toen het beter ging wisten wij hoe erg het was geweest." Praten Van der Windt merkt in haar werk als inval-leerkracht op basisscholen hoe moeilijk het soms is om te praten over de ziekte. ,,Meestal zijn het de docenten die het er moeilijk mee hebben. Hoe maak je het bespreekbaar in de klas? En hoe moeten kinderen er mee om gaan?" Van der Windt is ervan overtuigd dat het belangrijk is om het juist bespreekbaar te maken. ,,Kinderen hebben heel veel vragen over de ziekte als een klasgenoot of een ouder ziek wordt. Maar als er niet vrij over gesproken kan worden, of wordt, dan kan het kind problemen krijgen. Zich bijvoorbeeld afvragen of het wel mag lachen of pret mag hebben bij het spelen. Er is immers iets ergs aan de hand, er is iemand die kanker heeft." Hoe raar het ook klinkt, maar met de door haar ontwikkelde schatkist wil ze kinderen op een speelse manier met de ziekte en de daarbij horende emoties om leren gaan. ,,Ik ben ervan overtuigd dat je een kind op school niet alleen moet laten leren maar dat de school ook vorming is." Voordat de schatkist open mag - die goed verzegeld is met zes hang-sloten - is een klas een heel traject doorgegaan. Met een spreekbeurt van Vince van der Pol bijvoorbeeld. Maar ook een les waarin gewerkt wordt met speksteen, een variant op de spelshow 'Wie van de Drie’, een kookworkshop en een les mindfulness. Amper aanbod ,,Voordat ik deze lesmethode ontwikkelde ben ik gaan kijken wat er eigenlijk is voor basisschoolleerlingen. En eigenlijk is er erg weinig terwijl er wel een vraag is vanuit de leerkrachten die er in de klas mee om moeten gaan." De pilot begint dit voorjaar op de Willem-Alexanderschool in Leeuwarden, waar groep acht gedurende een aantal weken met de schatkist aan het werk gaat. Wat er in de schatkist zit, wil Van der Windt nog niet zeggen. ,,Dat wordt duidelijk aan het einde van de pilot."

