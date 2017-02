Regio maandag, 6 februari 2017

Twintig huisjes in wijk Tinga Sneek - Woningcorporatie Accolade gaat in de wijk Tinga in Sneek twintig kleine woningen bouwen. Het gaat om prefabricatie-woningen, waarvan ongeveer de helft bestemd is voor statushouders. De woningen komen op een veld bij het pand van wijkvereniging De Spil aan de Molenkrite. De huisjes, van het type Heijmans One, zijn geschikt voor n of twee inwoners. De makkelijk verplaatsbare unit blijft maximaal tien jaar staan, afhankelijk van de ontwikkelingen in de woningmarkt van Sneek. De huisjes kosten Accolade ruim 90.000 euro per stuk. De huurprijs valt binnen de aftoppingsgrens, waardoor huurders in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het complex moet voor de zomer gereed zijn. De omwonenden hebben afgelopen weekeinde een brief gekregen over het plan, dat komende donderdag wordt toegelicht bij een informatiebijeenkomst. De omwonenden krijgen inspraak in het plan, bijvoorbeeld over waar het complex precies komt te staan. Het college van B en W van de gemeente Sdwest-Frysln heeft reeds ingestemd met een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan. Er wordt nog een omgevingsvergunning aangevraagd door Accolade. De woningcorporatie wil de woningen bouwen wegens de druk op de huurmarkt in Sneek. Die druk wordt mede veroorzaakt doordat veel statushouders een woning zoeken.

