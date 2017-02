Regio maandag, 6 februari 2017

Ambtenaren inzetten tegen criminaliteit

Leeuwarden - Uitvoerende ambtenaren in Noord-Nederland moeten worden ingezet om ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Ze moeten leren om signalen van hennepteelt, prostitutie of activiteiten van motorbendes te herkennen. Ook moet er een meldpunt komen waar ze vertrouwelijk informatie kwijt kunnen.

Dat zegt specialist en bestuurskundige Pieter Tops van de Universiteit Tilburg. Systeeminformatie die bij politie en overheden al bekend is moet worden gecombineerd met straatinformatie van de uitvoerende ambtenaren. In Noord-Brabant en Zeeland is een proef van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) met deze ondermijningsbeelden geslaagd. ,,Dit wordt nu ook in de rest van het land ingezet."

In het RIEC werken overheid, politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en de Belastingdienst met elkaar samen tegen de georganiseerde criminaliteit. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft geld beschikbaar gesteld om in alle regio’s ondermijningsbeelden op te stellen. Deze beelden moeten de kennis- en informatiepositie over criminele netwerken versterken bij de overheid. Er komen voorlichtingsbijeenkomsten voor de ambtenaren.

Harde informatie

Ambtenaren als huismeesters, plantsoenendienstmedewerkers en toezichthouders zien en weten volgens Tops vaak veel meer dan waar gebruik van wordt gemaakt. ,,In Friesland gaat het om honderden mensen in de buitendienst met interessante informatie. Die wil het RIEC in kaart brengen. Het gaat om harde strafrechtelijke informatie en vooral ook om informatie die aangeeft hoe een wijk of streek zich ontwikkelt. Dit moet bijdragen aan bewustwording."

De politie Noord-Nederland en het RIEC willen nog geen informatie geven. In maart willen ze naar buiten komen over hun aanpak van ondermijnende criminaliteit in het Noorden. Uit een onderzoek van deze krant bleek zaterdag dat de meeste Friese burgemeesters alerter zijn op ondermijnende criminaliteit. De helft denkt dat deze criminaliteit in hun gemeente niet of nauwelijks voorkomt. Tops heeft grote bewondering voor de rol van burgemeesters bij de aanpak. ,,Voor hen is dit het meest ingewikkeld, omdat zij ook een publiek figuur zijn."

In kleinere gemeenten komt de bevolking elkaar veelal in verschillende hoedanigheden tegen. Voor burgemeesters en andere ambtenaren kan dit de aanpak van dergelijke criminaliteit bemoeilijken. Tops adviseert burgemeesters afstand te houden. ,,Maak er nooit een persoonlijke strijd van. Als er wat speelt, is het in kleinere gemeenten handig dat een buurgemeente een ervaren projectleider ter beschikking stelt."

