Veehouder weet snel hoe groot krimp moet zijn Leeuwarden - Melkveehouders krijgen binnen enkele weken bericht hoe sterk de eventuele krimp van hun veestapel moet zijn. Dat zegt bestuurder Kees Romijn van LTO Nederland in een reactie op de goedkeuring van het Nederlandse fosfaatreductieplan door de Europese Unie. Vrijdagavond werd bekend dat Brussel akkoord gaat met de voorgestelde ministeriėle regeling. De Nederlandse melkveehouderij moet het komende jaar sterk inkrimpen om ervoor te zorgen dat de fosfaatproductie weer onder het met Brussel afgesproken gestelde plafond uitkomt. De productie was sinds het einde van de melkquotering per 1 april 2015 sterk gegroeid. Boeren die voldoende grond hebben worden grotendeels vrijgesteld net als boeren die niet meer vee hebben dan op 2 juli 2015 minus 4 procent. Wanneer de sector er dit jaar in slaagt om voldoende te krimpen, blijft de uitzondering om meer mest uit te mogen rijden dan veel Europese branchegenoten - de derogatie - van kracht en kan de Nederlandse overheid onderhandelen over verlenging voor 2018-2021. Romijn is optimistisch. ,,Het aantal dieren neemt al af." Ook veevoerbedrijven nemen maatregelen om de fosfaatuitstoot te beperken. Het fosforgehalte in het voer is aangescherpt. Daarnaast komt er een stoppersregeling. Sectorpartijen verwachten dat deze op 20 februari wordt opengesteld. Intensieve sectoren In de Kamerbrief die staatssecretaris Martijn van Dam heeft geschreven naar aanleiding van het Brusselse akkoord staat ook dat er geen verlenging komt van de POR-regeling voor de pluimvee- en varkenshouderij. Dat betekende tot nu toe dat er zonder aankoop van dierrechten mag worden uitgebreid mits alle mest wordt verwerkt en buiten Nederland wordt afgezet. Belangenpartijen zijn woest over het besluit van Van Dam.

