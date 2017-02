Sport vrijdag, 3 februari 2017

Aris twee maten te klein voor Zwolle

Zwolle - - Een overwinning werd gisteravond in het duel met nummer twee Zwolle niet van Aris verwacht. Maar iets meer tegenstand dan de formatie van coach Klaas Stoppels in de Hanzestad bood, was wel gewenst. Het werd een pijnlijke exercitie: 120-67.

Nathan Sprey

Na twee kansloze nederlagen tegen Leiden (70-97) en Rotterdam (87-68) was het voor Aris in Zwolle vooral zaak om de schotvaardigheid van de weken daarvoor weer terug te krijgen in Zwolle. Zonder de reboundkracht en lengte van Craig Osaikhwuwuomwan en Patrick Frimpong - beide centers zijn nog altijd geblesseerd - is het voor de Leeuwarders erg lastig om te sterk te verdedigen.

Maar laat dat laatste, verdedigen, nou net iets zijn dat Zwolle bij uitstek wél goed kan. Mede daardoor kwam topschutter Jordan Gregory in het eerste kwart amper in het stuk voor en ontbrak ook bij Meshack Lufile de scherpte binnen de cirkel. Hij miste na vier minuten onder de basket een open kans op de 10-9, waarna Nick Oudendag aan de andere kant wel meteen raakt dunkte. Het eerste gaatje was geslagen en niet veel later werd het al 21-10 voor de Zwollenaren. Een afstraffing was in de maak.

,,De eerste twee tot drie minuten konden we aardig meekomen", was de conclusie van trainer Klaas Stoppels. ,,Maar eigenlijk waren we vandaag helemaal niet klaar om te spelen. Op dit moment hebben we veel te veel pijntjes en blessures in de selectie. We trainen continu maar met vier of vijf man, dan blijf je in dit soort wedstrijden tegen topploegen niet overeind."

