Mannes wil met Cambuur naar de eredivisie

Lang hoopte hij ooit zijn wedstrijden in de Grolsch Veste te mogen spelen, maar voor de hoofdmacht van FC Twente bleek Jurjan Mannes (25) uiteindelijk net niet goed genoeg. Tweeënhalf jaar na zijn vertrek uit Enschede hoopt de controlerende middenvelder, die eerder deze week overkwam van FC Emmen, bij SC Cambuur alsnog de stap naar de eredivisie te zetten.

Lars Goerres

Leeuwarden - Geboren in Groningen, opgegroeid in Den Haag en Almelo, één jaartje in Maastricht om vervolgens terug te keren naar het oosten des lands. Jurjen Mannes kon de afgelopen twee decennia al veel verschillende delen van Nederland voor korte of langere tijd zijn thuisbasis noemen. Na tien jaar in de jeugd-opleiding van FC Twente, een kort uitstapje naar Fortuna Sittard en tweeënhalf seizoen FC Emmen bracht het voetbal hem maandag naar Leeuwarden. Hij is er maar wat blij mee. ,,Dit is de perfecte plek om je als voetballer te ontwikkelen."

Voetballen in de eredivisie. Dat was al sinds Mannes als klein jongetje bij de jeugd van amateurclub VUC Den Haag voor het eerst tegen een bal trapte, het grote doel. Hij had talent, ontving al op jonge leeftijd uitnodigingen van Sparta en Feyenoord, maar koos uiteindelijk - mede omdat zijn ouders hem eerder nog te jong vonden - op z’n elfde voor de gecombineerde jeugdopleiding van FC Twente en Heracles Almelo. De rest is geschiedenis.

De droom om het eerste elftal van de Tukkers te halen, werd echter nooit werkelijkheid. ,,Toen ik voor mijn doorbraak stond, had ik jongens als Leroy Fer, Nacer Chadli en Cheick Tioté voor me. Stuk voor stuk goede spelers, die later mooie stappen hebben gemaakt. Ik was er op dat moment niet klaar voor om de concurrentiestrijd met hen aan te gaan. Zo reëel moet ik wel zijn."

