Regio vrijdag, 3 februari 2017

Ouder worden heeft ook zo zn voordelen

Leeuwarden - ,,De enige mensen die snel senior willen worden, zijn consultants." Psycholoog en professor Douwe Draaisma heeft de lachers op zijn hand op het symposium van het Fries Sociaal Planbureau over ouder worden. Want wie herkent zich niet in de woorden van de Franciscaner monnik Bernardinus van Siena (1380-1444): 'Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn..

Draaisma was gisteren in het gebouw van hogeschool NHL in Leeuwarden een van de sprekers. ,,Oud zijn wordt voornamelijk gezien in de context van verval. Als iemand slecht ter been is, zegt men: 'Je kan zien dat hij een dagje ouder wordt. Het is nooit: 'Wat zegt hij weer wijze dingen, je kunt wel zien dat hij een dagje ouder wordt."

Maar goed, ouder worden we allemaal. Dus we kunnen er maar beter mee leren omgaan. Als het goed is, zijn we namelijk een stuk langer oud dan dat we jong zijn. Met name de 'resterende leeftijd na ons 65e is spectaculair omhoog gegaan. In 1957 (het eerste jaar dat de AOW werd uitgereikt) kon een vrouw gemiddeld nog acht jaar 'trekken van Drees, en een man slechts vijf jaar.

Tegenwoordig is die 'resterende leeftijd gestegen naar 21,4 jaar voor vrouwen en 18,4 jaar voor mannen. Ook het aantal honderdjarigen is gestegen. In 1900 haalden slechts tien mensen deze hoge leeftijd, in 1950 veertig en op 1 januari vorig waren er liefst 2800 honderdjarigen in Nederland.

We kunnen er dus maar beter iets van maken, vindt de professor. Zo gortig als Mick Jagger (die op zn zeventigste voor de achtste keer vader werd) hoeft niet iedereen het te maken, maar het is in elk geval wijs om ouderdom met iets meer positiviteit te benaderen.

Neem nou het geheugen. De algemene veronderstelling is dat die ons behoorlijk in de steek laat. Maar volgens Draaisma (d deskundige op dit terrein) valt dit behoorlijk mee. Rond ons twintigste levensjaar is het geheugen op zn best. ,,Dat heeft waarschijnlijk te maken met de biologische evolutie. Rond die leeftijd moesten we voedsel zoeken en ons voortplanten."

Vlucht

Maar daarna blijft het heel lang in horizontale vlucht goed gaan. Pas rond de leeftijd van vijftig jaar merken we misschien dat het iets minder wordt. ,,Je kunt het zien als een transatlantische vlucht. De piloot zet al lng voor de eindbestemming de daling in." Maar: de chte daling zet pas in rond ons tachtigste.

En ook dan is er meestal ook nog niets aan de hand. ,,Dalen is iets anders dan neerstorten. Ouderdomsvergeetachtigheid is normaal. Het is iets anders dan dementie. Dat is een ziekte. Die maakt hulpbehoevend. Iemand die vergeetachtig is, kan herinnerd worden aan wat hij is vergeten. Iemand met dementie kan dat niet."

Het eerste dat we vergeten, is de plannen die we hadden. Ook namen onthouden wordt lastig. Maar dankzij een rijke woordenschat - dat neemt met leeftijd alleen maar toe - weten de meesten zich daar aardig uit te redden.

Depressie en somberheid kunnen het geheugen ook wl aantasten. ,,Maar dat komt dan voornamelijk doordat we ons concentreren op andere dingen, niet omdat de kwaliteit van het geheugen achteruit is gegaan. Op de geheugenpoli krijgen we heel vaak ouderen binnen met een waslijst aan dingen die ze allemaal zijn vergeten. En dat vertellen ze dan uit het hoofd."

Voor wie deze geruststellende woorden over ouderdom nog niet troostrijk vindt, heeft het geheugen nog een verrassing in petto. Zo tussen de zestig en zeventig herinneren mensen zich ineens weer allerlei dingen uit hun jeugd. Dit is het zogenaamde reminiscentie-effect ,,Het is net als een enveloppe die onder embargo kan worden geopend. Ineens komen er allerlei verrassingen uit ons geheugen."

