Schijn-zzp´ers en te lage lonen bij Sintrale As Leeuwarden - Bij de bouw van de Sintrale As rond Burgum heeft de arbeidsinspectie misstanden aangetoond bij de betaling van personeel. IJzervlechters die als zzp´er aan de slag waren, blijken in een verkapt dienstverband te hebben gewerkt. Van zelfstandigheid was geen enkele sprake. Andere ijzervlechters werken door uitzendbureaus fors onderbetaald. Dat blijkt uit lijvige rapporten van de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die het Friesch Dagblad heeft ingezien. Vier bedrijven worden betiteld als niet-nalever van de cao. In juni vorig jaar kwam vakbond FNV na eigen onderzoek op de bouwplaats tot vergelijkbare conclusies. De provincie Fryslân en hoofdaannemer Nije Daam - een combinatie van Friso Civiel, Mobilis en Van Gelder - wilden daarop eerst eigen onderzoek doen naar de beweringen. Daaruit zijn geen misstanden naar voren gekomen, zo meldden Gedeputeerde Staten eind vorig jaar. Nu blijkt het toch anders te zitten. IJzervlechters zorgen voor de bewapening van betonconstructies. Ze werkten bij het middengedeelte van de Sintrale As onder meer aan het aquaduct bij Burgum, een nieuwe brug, een rondweg, ovondes en onderdoorgangen. ,,We zijn blij met de bevestiging van ons eigen onderzoek. We willen nu heel graag dat de provincie verantwoordelijkheid neemt en snel voor correcte nabetaling zorgt", zegt Margreet Pasman, bestuurder bij FNV Bouw. ,,Het is van groot belang dat er een gelijk speelveld is en dat iedereen verdient wat hij hoort te verdienen. Het kan niet dat opdrachtgevers en werkgevers geld van de werknemer in eigen zak steken." De vakbond heeft ook de werkgevers van de ijzervlechters gesommeerd de nabetalingen te doen. Zij moeten binnen twee weken reageren, anders volgen juridische stappen. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) is gevraagd de kwaadwillende werkgevers aan te pakken die schijnzelfstandigen aan het werk hadden. Volgens de vakbond hebben de betreffende twintig veelal buitenlandse ijzerwerkers ten minste negen maanden aan de Sintrale As gewerkt. De schijnzelfstandigen werkten voor gemiddeld twintig euro per uur. In de praktijk fungeerden ze als vaste krachten, van zelfstandigheid was geen sprake. Volgens FNV kost een ijzerwerker in vaste dienst of een correct betaalde uitzendkracht 37,90 euro per uur aan werkgeverskosten. Bouwhulpen Uitzendkrachten werden betaald als bouwhulpen, terwijl er ijzervlechters aan de slag waren met acht, elf en veertien jaar ervaring, zo verklaarden ze tegen de arbeidsinspectie. Ook werden andere arbeidsvoorwaarden uit de cao Bouw en Infra niet betaald. Zo zouden reisuren moeten worden vergoed, maar konden de schijnzelfstandigen zelf opdraaien voor de brandstof en reistijd vanaf Den Haag en verder. Per ijzervlechter loopt de schade dan op tot ruim vijftienduizend euro in negen maanden, stelt de vakbond. Opgeteld over die periode is aan de groep ijzervlechters zo minimaal 325.000 euro te weinig uitgekeerd. Verantwoordelijk gedeputeerde Sietske Poepjes reageert schriftelijk op het onderzoek van de arbeidsinspectie. Dat hebben de provincie en hoofdaannemer Mobilis nog niet kunnen doornemen. 'Wij hebben de aannemer verzocht de materie en uitkomsten van het rapport te bestuderen, een analyse te maken van de vermeende misstanden zoals deze in het rapport worden genoemd en daarbij duidelijk de keten van aansprakelijkheid in beeld te brengen’, schrijft Poepjes. 'Wij willen duidelijk hebben wat er precies aan de hand is. Wanneer de uitkomst is, dat werknemers niet conform de regels behandeld worden, spreken wij vanuit onze rol als opdrachtgever de aannemer daarop aan en zullen wij de aannemer erop vergen dat hij ingrijpt en zijn verplichtingen nakomt. In het uiterste geval wil Poepjes er zelf voor zorgen dat de juiste maatregelen worden getroffen. Daartoe is ze een jaar na melding van de misstand ook gedwongen via de Wet aanpak schijnconstructies. Op 22 juni 2016 kwam FNV met zijn eigen rapport, dat betekent dat de provincie Fryslân per 22 juni 2017 aansprakelijk wordt. Pasman van FNV Bouw zegt niet te kunnen begrijpen dat de provincie zoveel geld - de volledige Sintrale As kostte ruim 250 miljoen euro - uitgeeft om infrastructuur én werkgelegenheid te creëren, maar dan dergelijke misstanden laat ontstaan. ,,Dit heeft al met al geen extra échte baan opgeleverd. Dat heeft de provincie toch niet zo bedoeld, lijkt me. Dat er zzp´ers uit Den Haag voor een te laag tarief aan het werk waren. En dat daar ook nog een eens geen belastingafdracht over is gedaan?" Lange keten Op de bouwplaats was een hele keten van werkgevers opgetuigd. Hoofdaannemer Nije Daam zette Mobilis uit Apeldoorn en Friso Civiel uit Sneek in een apart bedrijf, genaamd Burgummerdaam, op de bouw van het middentraject van de Sintrale As. Daaronder kwam leverancier van staal Van Noordenne uit Hardinx-veld-Giessendam. Die besteedde de organisatie en uitvoering van het ijzerwerk voor de kunstwerken uit aan Taekema IJzerwerken in Twijzelerheide. Het merendeel van de twintig onderbetaalde uitzendkrachten en schijnzelfstandigen werd vervolgens door ESP Vlechtwerken uit Den Haag via payroll-constructies geregeld bij drie uitzendbureaus (Pro.Kon/Ak, Pro.Kon/Ak Verpakkingen en Prestatie Personeelsdiensten, alle uit Den Haag). Daarnaast leverde een bedrijfje, Alperen, uit Blaricum ook ijzervlechters. Het Friesch Dagblad heeft gisteren reacties gevraagd aan alle betrokken werkgevers. Alleen ESP Vlechtwerken wilde of kon commentaar geven. ,,Als zzp’ers met een VAR-verklaring komen, die was destijds nog geldig, en willen werken voor een tarief, werken wij dan mee aan een schijnconstructie", vraagt een woordvoerder van ESP zich af. ,,Ik heb ze geen mes op de keel gezet." ESP heeft inmiddels een advocaat ingeschakeld en noemt de situatie in bouw bovendien onhoudbaar nu er geen wet (DBA) en handhaving op zzp’ers is. Vakbond FNV stelt dat ook ongeveer twintig betontimmermannen op het middentraject van de Sintrale As zijn onderbetaald. De provincie, de hoofdaannemer en FNV hebben inmiddels afspraken gemaakt over een extern onderzoek bij de uitzend- en payroll-bedrijven die daarbij betrokken waren. <cci:verwijzing class="character" displayname="verwijzing" name="verwijzing">Pagina 24</cci:verwijzing>

