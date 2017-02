Regio donderdag, 2 februari 2017

De Kommisje Nammejouwing heeft gewikt, de keus is nu aan de burgers Veenklooster - Voor alle drie de namen valt wat te zeggen, zei Bearn Bilker, burgemeester van Kollumerland c.a. en voorzitter van de Kommisje Namejouwing, bij de presentatie. ,,Dokkumerlân combineert de kracht van een stadsnaam als ijzersterk merk met het achterland met de natuur, rust en ruimte. Ie- en Lauwerslân is topografisch heel sterk. De Ie en De Lauwers begrenzen en doorkruisen niet alleen de nieuwe gemeente maar verbinden haar ook. De verwijzing naar het Lauwersmeergebied is met het oog op het toerisme ook heel sterk." De laatste optie, Noardeast Fryslân, kwam volgens Bilker bij de suggesties in heel veel varianten voor. ,,Die naam wordt nu al veel gebruikt als sociaaleconomische eenheid en is dus al ingeburgerd." Omdat onder het gebied Noordoost-Fryslân naast de drie fusiegemeenten ook Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Dantumadiel vallen, kan de naam eventueel verwarring scheppen. Of dat in de praktijk zo is zal blijken als de keus op deze optie valt, licht een voorlichtster desgevraagd toe. De commissie had gerekend op zo´n drie naamsuggesties, vertelde Bilker. Maar in een maand tijd kwamen er 892 suggesties, waarvan 646 uniek. Weliswaar verheugd over de grote betrokkenheid van de bevolking bij de naamgeving van de nieuwe gemeente betekende het wel veel werk voor de commissie. Uiteindelijk bleken er zo´n driehonderd geschikte namen tussen te zitten. Elk commissielid mocht daaruit maximaal tien namen kiezen. Er bleven er uiteindelijk 48 over waaruit de drie kandidaten moesten komen. Lees het hele artikel in de papieren krant van 2 februari 2017

