woensdag, 1 februari 2017

Heerenveen huurt Faes, Ajax koopt 'wonderkind´ Leeuwarden - Op de sluitingsdag van de transfermarkt heeft sc Heerenveen zich nog versterkt met een nieuwe speler. De 18-jarige Belgische centrumverdediger Wout Faes wordt de rest van het seizoen gehuurd van Anderlecht, waar hij niet in aanmerking kwam voor het eerste team. Technisch manager Gerry Hamstra is blij met de komst van Faes. ,,Wout geldt als één van de grootste talenten van België en is een centrale verdediger die zowel aan de linker- als rechterkant in de verdediging kan spelen." De jongeling maakte in 2012 de overstap van de jeugdopleiding van Lierse SK naar RSC Anderlecht. Faes doorliep vervolgens de jeugdopleiding van RSC Anderlecht en kwam daarnaast in actie voor meerdere nationale jeugdteams van België. Heerenveen, de nummer vier van de eredivisie, versterkte zich eerder deze transferperiode al met Martin Ødegaard (zie pagina hiernaast), die werd gehuurd van Real Madrid. Vorige week werd de komst van Ivan Rako bekendgemaakt. De Zweedse middenvelder tekende een contract voor anderhalf jaar en begint in het tweede elftal. De Friezen namen afscheid van de overbodige spelers Caner Cavlan en Mitchell Te Vrede. Beiden vertrokken naar Turkije. Cavlan vertrok op huurbasis naar Åžanlıurfaspor, Te Vrede tekende bij Boluspor. Voor Cambuur verliep de laatste dag van de transferperiode rustig, ondanks dat er genoeg verschuivingen plaatsvonden in de maand januari. Stefano Lilipaly werd overgenomen van Telstar en Jurjan Mannes kwam van FC Emmen. Farshad Noor (Roda JC) en Tarik Tissoudali (Le Havre) maken het seizoen op huurbasis af in Leeuwarden. Een drietal spelers vertrok uit de Friese hoofdstad. Chiró N’Toko vertrok naar NAC Breda, Ninos Gouriye naar het Deense Vendsyssel FF en het contract van Gino Bosz werd ontbonden. Daarmee vertrokken er drie spelers die met hoge verwachtingen waren aangetrokken onder het bewind van de in oktober opgestapte technisch directeur Henry van der Vegt. De rest van het verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad.

