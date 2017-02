Regio woensdag, 1 februari 2017

'Ouders, let op bij smartphone kind´ Leeuwarden - Jongeren die veel met hun smartphone in de weer zijn, kampen met slaaptekort en concentratieproblemen. Dat werd gisteren duidelijk bij een van de workshops bij het symposium 'Preventie in de zorg voor jeugd’ in Leeuwarden. De effecten van veelvuldig smartphonegebruik kwamen uit een enquête van de GGD die is afgenomen op osg Sevenwouden in Heerenveen. Studenten van de opleiding Pedagogiek aan NHL Hogeschool organiseerden het symposium met de workshops. Na de inleiding door Janneke Metselaar, lector zorg en jeugd, gingen de deelnemers uiteen voor workshops over uiteenlopende thema’s, van kinderen in echtscheidingssituaties tot overmatig smartphonegebruik en kindermishandeling. Osg Sevenwouden kwam bij het studentenproject terecht met de hulpvraag hoe het probleem van overmatig smartphonegebruik en de negatieve gevolgen zijn te voorkomen. De studenten hebben daar iets op gevonden. Met een app kunnen leerlingen hun dagelijkse smartphonegebruik registreren. Er is onder andere een 'offline’ ganzenbordspel dat leerlingen bewust moet maken van de manier waarop ze smartphones en social media gebruiken en de invloed die het op hun dagelijks leven heeft. Voor Bianca Banga, werkzaam bij gemeente Weststellingwerf, is het probleem maar al te bekend. Ze heeft vier kinderen van negen tot en met veertien. ,,We hebben één la waar alle tablets en telefoons ’s avonds in gestopt worden, of aan de lader. Dit lijkt ouderwets, maar ik wil dat de kinderen goed slapen en tijd vrijmaken voor huiswerk." Professionals stelden gisteren dat er een belangrijke rol ligt bij de ouders om verslaving te voorkomen of tegen te gaan. Als die zelf de telefoon naast zich hebben liggen tijdens het eten, geven ze niet het goede voorbeeld. Ook wordt er geopperd voor een sociale etiquette bij smartphonegebruik.

