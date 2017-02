Regio woensdag, 1 februari 2017

Veel interesse voor wrak uit IJsselmeer Lemmer - De brokstukken van de Vickers Wellington, de bommenwerper die afgelopen zomer werd geborgen uit het IJsselmeer, blijken gewild. Negen instellingen hebben een verzoek gedaan voor delen van het wrak, en de gemeente De Fryske Marren wil een kunstwerk maken van brokstukken. De gemeente is eigenaar van het wrak, en beslist wat er mee gebeurt. Het vliegtuig, dat in duizenden deeltjes is gevallen, ligt momenteel op de vliegbasis in Woensdrecht. Waarschijnlijk worden de resten binnen enkele weken naar de gemeente verhuisd. Daar zal de gemeente in samenwerking met Defensie de wrakstukken verdelen. Er hebben negen instellingen een aanvraag gedaan voor brokstukken. Daaronder zijn lokale organisaties, zoals Oudheidskamer Lemmer, Radarpost Terschelling en Stichting Urk in oorlogstijd. Maar ook het Britse RAF Ingham Heritage Centre en een Pools museum hebben interesse. Daarnaast wil de gemeente met brokstukken een kunstwerk maken, dat in recreatieterrein De Hege Gerzen komt te staan. Sommige instellingen hebben om specifieke onderdelen gevraagd, zoals wapens. Een van de bommen bleek te zijn leeggelopen en hoefde niet vernietigd te worden. Ook hier is een aanvraag voor ingediend. De onderdelen blijven eigendom van de gemeente en worden in bruikleen gegeven. Alles wat niet naar de instellingen gaat wordt vernietigd. De bommenwerper R322 Vickers Wellington Mark 1c van het Poolse 305 RAF Squardron stortte in de nacht van 8 op 9 mei 1941 in het IJsselmeer. Afgelopen zomer werd het vliegtuig geborgen, omdat in het gebied zand wordt gewonnen. Bij de crash kwamen zes bemanningsleden om. Drie zijn officieel nog vermist. Bij de berging zijn mensenresten gevonden, maar die zijn nog niet geïdentificeerd. Auteur Peter Boomsma en RAAP Archeologisch Adviesbureau werken momenteel aan een boek over de berging.

