Regio woensdag, 1 februari 2017

Labkosten straks bekend bij De Friesland Leeuwarden - Zorgverzekeraar De Friesland gaat bekendmaken wat de kosten zijn van laboratoriumonderzoeken voor patiŽnten die in behandeling zijn bij hun huisarts. Het is voor zover bekend de eerste zorgverzekeraar die de kosten van dergelijke onderzoeken publiceert. Ook de kosten van reguliere diagnostische zorg bij ziekenhuizen worden openbaar gemaakt. In augustus besloot CZ als eerste zorgverzekeraar de tarieven te publiceren van behandelingen per ziekenhuis. Op die lijst stonden niet laboratoriumkosten voor patiŽnten die bij de huisarts komen, zoals de kosten voor bloedonderzoek of andere onderzoeken die in opdracht van een huisarts worden gedaan. Deze kosten vallen onder het eigen risico, in tegenstelling tot de kosten van de huisarts, en komen daarom vaak voor rekening van de patiŽnt. Woordvoerder Gerrie Riemersma zegt dat het gaat om de zogenoemde eerstelijnsdiagnostiek. Daaronder vallen ook bijvoorbeeld rŲntgenfoto‚Äôs, mri-scans en andere diagnostische onderzoeken. ,,Over de kosten van deze onderzoeken krijgen wij de meeste vragen", zegt Riemersma. ,,Voor andere behandelingen geldt dat we over de kosten eigenlijk geen vragen krijgen." Ook speelt het volgens haar mee dat bij deze diagnostische behandelingen nauwelijks sprake is van kwaliteitsverschil tussen de zorginstellingen. Volgens Bart Maats van de Friese Huisartsen Vereniging kunnen de kosten meespelen bij de overweging van patiŽnten om verder onderzoek te laten doen. Hij noemt het voorbeeld van iemand die vreest iets gebroken te hebben. ,,Als een foto een paar honderd euro kost, dan kan iemand besluiten om eerst nog even te wachten of hij de klacht houdt. Dat maakt voor een patiŽnt financieel wel uit." Bovendien kan het voor onderzoeken in het ziekenhuis voor patiŽnten lonen om vooraf de tarieven te bekijken. Soms verschillen die sterk per ziekenhuis. De huisarts kan dan desgevraagd naar een specifiek ziekenhuis doorverwijzen. Bij de kosten voor een laboratoriumonderzoek is die keuzevrijheid er voor Friese patiŽnten ook in de toekomst niet of nauwelijks. De huisartsen in Frysl‚n sturen alle stalen normaliter naar het laboratorium Izore in Leeuwarden. ,,In theorie zouden die ook naar een ander laboratorium kunnen worden gestuurd. Maar dat zou betekenen dat de huisarts ook de materialen en formulieren moet hebben van al die andere laboratoria. Dat zou organisatorisch een groot probleem worden, waarbij ook de kans op fouten heel groot wordt." Bovendien is het een voordeel dat de lijnen kort zijn tussen Friese huisartsen en Izore, zegt Maats. ,,Elke middag worden de spullen opgehaald door Izore. Als dat nodig is, wordt de huisarts ook snel door microbiologen van Izore teruggebeld, mťt een advies erbij." Ziekenhuistarieven Maats is positief over het voornemen van De Friesland, al vindt hij dat ook de andere ziekenhuistarieven, zoals de kosten van een operatie of een consult van een specialist, openbaar zouden moeten worden. ,,Ik denk dat het voor de patiŽnt prettig is om vooraf te weten wat iets kost. Dat past in de transparantie van deze tijd. Maar daarmee wil ik niet zeggen dat het verstandig is om voor de ene behandeling naar Drachten te gaan, voor de andere naar Leeuwarden en daarna weer ergens anders. Dan raakt je dossier over alle ziekenhuizen verspreid." Die andere ziekenhuistarieven worden door De Friesland n√≠ťt openbaar gemaakt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld CZ. Volgens Riemersma hebben klanten daar eigenlijk niets aan. ,,Bij ziekenhuizen heb je te maken met een wirwar aan coderingen en tarieven en soms blijkt pas tijdens een behandeling waar het om gaat." Openbaarmaking voegt in die gevallen weinig toe, zegt Riemersma. ,,Wij vinden het belangrijk om dit op een eenvoudige en begrijpelijke manier te doen. Je kunt de mensen ook te veel informatie geven." De Friesland werkt het voornemen de komende maanden verder uit. Naar verwachting worden de tarieven rond de zomer gepubliceerd.

