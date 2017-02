Regio woensdag, 1 februari 2017

Friese gemeenten traineren gaszoektocht Joure/Sneek - De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân willen niet meewerken aan de zoektocht van energiebedrijf Vermilion naar potentiële gasvelden in de gemeenten. Vermilion wil deze zomer beginnen met een zoektocht naar gasvelden in een groot deel van Fryslân. Het grootste deel van het zoekgebied ligt in Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Het gaat om een gebied dat deels bij Lemmer en deels in de westelijke helft van Súdwest-Fryslân ligt, en om een gebied rond Drachten en Akkrum. Vermilion heeft recent landeigenaren benaderd. Naar aanleiding daarvan meldt De Fryske Marren niet te willen meewerken aan de speurtocht. De gemeente kijkt welke mogelijkheden er zijn om de zoektocht te stuiten. ,,Als Vermilion onderzoek wil doen, kunnen we de aanvraag voor de omgevingsvergunning toetsen aan het bestemmingsplan", legt gemeentewoordvoerder Jan van der Veen uit. ,,Wij kunnen die aanvraag weigeren, maar dat moeten we dan wel goed onderbouwen. We kunnen niet zomaar 'nee´ zeggen." Súdwest-Fryslân wil eveneens de operatie van Vermilion tegenhouden door vermoedelijk de vergunningsaanvraag te weigeren, meldt wethouder Gea Akkerman desgevraagd. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 31 januari

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties