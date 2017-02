Regio woensdag, 1 februari 2017

Na vondst eerste ei gaat 'vrije veld´ dicht Wommels - Een ruime meerderheid van de leden van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) heeft gisteravond besloten dat ze dit jaar wel het veld in gaan om de eerste kievitseieren te zoeken. Evenals vorig jaar wordt er bij de provincie geen ontheffing aangevraagd voor het rapen van kievietseieren. Het hoofdbestuur van de BFVW gaf gisteravond tijdens een bijzondere ledenvergadering in It Dielshûs in Wommels aan dat het geen haalbare kaart is om ontheffing aan te vragen voor het rapen van eieren. Daarom kwam het hoofdbestuur met een alternatief voorstel, dat in grote lijnen overeen komt met het voorstel van vorig jaar. Van de zeventig aanwezige BFVW-afdelingen stemden 53 voor het alternatieve voorstel van het hoofdbestuur. Die 53 afdelingen hadden gezamenlijk 104 stemmen, de tegenstemmende afdelingen waren goed voor 41 stemmen. Verschil met vorig jaar is dat in de gemeenten waar het eerste ei gevonden is, het 'vrije veld´ gesloten wordt. ,,Leden fan fûgelwachten út de oare gemeenten meie dan net mear yn de gemeente dêr’t it earste aai fûn is, aaien sykje", aldus voorzitter Rendert Algra van de BFVW. Evenals vorig jaar gaat de commissaris van de Koning in Fryslân het veld in om het eerste eitje te bekijken. De ceremonie vindt even later op de dam plaats, dus niet in het veld bij het gevonden eitje. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 31 januari

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties