Regio maandag, 30 januari 2017

Doek valt voor een van de laatste Friese handelsbeurzen

Jubbega - Met het besluit van de organisatie van de Expansie in Jubbega om door te gaan als festival, valt dit jaar het doek voor een van de laatste grote consumentenbeurzen op het Friese platteland. Volgens de organisatie van de beurs, die vijf jaar geleden nog 20.000 tot 25.000 bezoekers trok, zijn dergelijke evenementen niet meer van deze tijd.

De Expansie werd voor de eerste keer georganiseerd in 1962. ,,Jobbegea wie nei de oarloch in plak yn ûntwikkeling", zegt bestuurslid Ate Eijer daarover. ,,De minsken út de omkriten woenen útwreidzje en grutter wurde. Doe binne de ûndernimmers byinoar brocht en hawwe sy de Expansie opset. De namme seit it al, it doel wie om út te wreidzjen."

De beurs, die toen tien dagen duurde, was een groot succes. Er waren zestig stands van ondernemers uit de regio en 13.000 bezoekers en de ondernemers deden goede zaken. Sindsdien werd iedere vijf jaar een consumentenbeurs gehouden, meestal vijf dagen lang, die steevast zo’n 20.000 bezoekers trok.

Ouder publiek

Eijer zegt dat het de laatste edities lastiger werd om genoeg ondernemers te vinden. Het aantal bedrijven in de regio liep terug en bovendien werd het publiek steeds ouder. ,,De lêste kear hienen we ek al bedriuwen út Hollân. De ûndernimmers út de regio kamen noch wol, mar foaral omdat se fûnen dat it sa hearde. De omset wie net mear sa as yn it ferline." Ook de lengte van de beurs hielp niet, zegt Eijer: ondernemers waren veel geld kwijt aan de inzet van personeel.

Na gesprekken met inwoners en ondernemers uit de regio, heeft de organisatie nu besloten door te gaan als festival en dus te stoppen met de beurs. ,,In dreech beslút, want dit hat dochs jierren in pylder west foar it doarp." Ook voor het doorgaan op kleinere schaal was volgens Eijer te weinig draagvlak.

De beurs Expansie was een van de eerste consumentenbeurzen in de provincie. Ook andere dorpen hadden zulke beurzen op, maar die zijn de afgelopen decennia ook stuk voor stuk gestopt. ,,In jier as tritich lyn wie it noch in hiel medium. Jo hienen bygelyks Magneto yn De Gordyk, Survento yn Surhústerfean en ek yn Ychtenbrêge wie ien." Zulke brede beurzen zijn niet meer van deze tijd, zegt Eijer. ,,Ferlykbere beurzen binne der hast net mear. Of moatst dy spesjalisearje, lykas de Huis en Tuin. Dat wie foar ús gjin opsje."

Titus Sijmonsma van Doarpswurk, de provinciale koepel van dorpsbelangen, herkent het beeld. ,,It is lestich om ien oarsaak oan te wizen. De opkomst fan ynternet hat grif ynfloed, mar it is te maklik om alinnich dat de skuld te jaan."

Sijmonsma ziet niettemin wel toekomst in grootschalige handelsevenementen. ,,Wy merke dat ûndernimmers noch wol ree binne om te kommen, mar dan moat der wol wat bysûnders wêze. En dan komme de minsken ek wol. Sjoch mar nei de iepening fan de Sintrale As ferline jier. Of, op lytsere skaal, nei it Wyldbuffet fan de Wildbeheereenheid Wijnjewoude. As it wat fernijends is, dan krijst noch genôch flecht op ’e koai."

