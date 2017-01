Regio zaterdag, 28 januari 2017

Zorgboerderijen broeden op hulp aan voedselbanken Opende - Noordelijke zorgboerderijen gaan mogelijk voedselbanken aan verse groente en fruit helpen. In Opende zijn donderdagavond enkele tientallen belangstellenden geïnformeerd door twee zorgboeren uit de Achterhoek over het oprichten van een vriendentuin, waar cliënten vers voedsel en fruit verbouwen voor de voedselbank. Dergelijke vriendentuinen zijn er nog niet in het Noorden. Voedselbanken Nederland is blij met het initiatief van zorgboerenvereniging Bezinn. Vooral in Fryslân kunnen voedselbanken geen goede pakketten samenstellen. Uit een enquête onder 167 voedselbanken bleek dat zeventien voedselbanken geen pakketten kunnen samenstellen met daarin ten minste vijfentwintig gezonde producten. Liefst zeven hiervan zitten in Fryslân. Het gaat om de voedselbanken Achtkarspelen/Surhuisterveen, Dantumadiel, Heerenveen, Lemsterland, Noordwest-Fryslân, Opsterland en Weststellingwerf. Noordelijk bestuurslid Hielke van Dijken zegt dat het om een structureel probleem gaat. ,,In het Noorden zitten heel weinig bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie. De groten zitten in Noord-Brabant, Gelderland en Holland. Bedrijven als Heinz, Hak, Struijk en Unilever. Maar ook een FrieslandCampina heeft het hoofdkantoor in Amersfoort, en van degenen die het voor het zeggen hebben ben je toch afhankelijk van medewerking", legt de Staphorster uit. Volgens woordvoerder Pien de Ruig zou het ,,super" zijn als Friese zorgboerderijen de voedselbanken van groente en fruit gaan voorzien. ,,Dat is het meest verse voedsel dat je kan krijgen." De voedselbank streeft ernaar pakketten samen te stellen met minimaal vijfentwintig gezonde producten uit de schijf van vijf, exclusief bijvoorbeeld frisdrank en chips. ,,De klanten moeten zelf in de winkel altijd nog bijkopen wat ontbreekt. Een complete afspiegeling van de schijf van vijf lukt eigenlijk nooit. We zijn afhankelijk van wat ons aangeleverd wordt, van voedsel dat anders vernietigd zou worden." Misvormde groenten De zorgboerderijen kunnen op meerdere manieren een bijdrage leveren. Bij de Federatie Landbouw en Zorg zijn bijna zeshonderd zorgboerderijen aangesloten, die zo´n twaalfduizend mensen dagbesteding aanbieden. De vriendentuin is een nieuw initiatief, waarvan er buiten het Noorden inmiddels 41 zijn. Zelf verbouwen is echter niet de enige manier om voedselbanken van dienst te kunnen zijn, zegt Van Dijken. ,,Cliënten kunnen bij wijze van dagbesteding ook helpen op akkerbouwbedrijven. Ze kunnen bijvoorbeeld kromme komkommers en wortels en andere misvormde groenten selecteren die niet verkoopbaar zijn."

