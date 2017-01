Economie zaterdag, 28 januari 2017

Compensatie derivaten schiet nog niet op Leeuwarden - Rabobank gaat niet achtduizend maar tienduizend kleinere ondernemers compenseren voor de verkoop van, voor hen ongeschikte, rentederivaten. Daarmee loopt het gereserveerde schadebedrag van zevenhonderd miljoen waarschijnlijk op richting een miljard euro. De bank maakte gisteren in een gesprek met het Financieele Dagblad bekend dat het aantal te compenseren klanten is opgelopen. Over het schadebedrag worden geen uitspraken gedaan omdat Rabo dat niet mag in de aanloop naar de presentatie van de jaarcijfers. Maar met een kwart meer schadegevallen lijkt de vergoeding ook met zo´n percentage op te lopen. Rabobank stelt dit jaar een team samen van 250 mensen die vanuit Hilversum alle dossiers gaan verzamelen en de compensatie zullen berekenen. Bij eerdere beoordelingen werd dat regionaal afgehandeld. In maart 2018 wil Rabo de derivatenkwestie nu hebben afgerond. Al is die deadline niet keihard, meldt de bank. Het is in 2018 ruim tien jaar nadat de eerste ingewikkelde derivaten werden afgesloten en vijf jaar nadat de AFM een eerste onderzoek begon naar misstanden. De banken committeerden zich eind 2016 aan een breed herstelkader voor niet-professionele mkb´ers - zonder financiële expertise - met een derivaat. Die regeling is opgesteld door een onafhankelijke commissie nadat de bankensector eerder niet naar tevredenheid van de AFM en minister Jeroen Dijsselbloem tot compensatie kwam. Schandalig ,,Het is schandalig dat het zo lang duurt", zegt derivatenexpert Patrick van Gerwen van adviesbureau Cadension. ,,De essentie van het herstelkader is al sinds juli 2016 bekend en ze gaan nu pas dossiers verzamelen? Al in 2013 deed de AFM een eerste onderzoek en de kwestie zou eind 2015 zijn opgelost. Het lukt Rabo twee jaar later nog niet." Rentederivaten zijn bedoeld om ondernemers te beschermen tegen een stijging van de rente. De afgelopen jaren ging de rente echter sterk omlaag, waardoor ondernemers met hoge kosten werden geconfronteerd. Mkb’ers waren meestal niet op de hoogte van de werking van de derivaten én banken hadden de ingewikkelde producten meestal ook niet aan de ondernemers, vaak geen financieel experts, mogen verkopen. Tot er een oplossing is, betalen de betrokken ondernemers de extra kosten nog altijd door. Aflossen is zonder forse boete vaak niet mogelijk. Rabobank is van alle betrokken banken - ook ABN, ING en Deutsche Bank - goed voor het grootste deel van de 17.000 derivatencontracten bij het niet-professionele mkb in Nederland. Ook Folkert Fennema, zelfstandig financieel adviseur uit Goutum met ongeveer zestig derivatenklanten, begrijpt niet dat de afhandeling zó lang moet duren. ,,Mijn klanten zijn er inmiddels vrij cynisch over. ´Als ik in 2019 nog wat krijg, dan is dat heel wat´, zeggen ze." Volgens Fennema zijn er adviesbureaus die de schadebedragen bij Rabobank in twee weken rond kunnen hebben. ,,Wat gaan die 250 mensen een heel jaar lang doen?" Rabobank liet gisteren weten dat in 1500 andere gevallen waarschijnlijk geen compensatie wordt gegeven. Fennema en Van Gerwen vragen zich af op basis waarvan die groep is uitgesloten. Alleen niet-professionele mkb´ers worden gecompenseerd. ,,Over wat professionaliteit is, kun je discussiëren", zegt Fennema. ,,Corporaties, ziekenhuizen en waterschappen worden niet gecompenseerd. Maar de mensen die daar over derivaten gingen, waren vaak geen expert. Er is zo veel gemeenschapsgeld door het putje verdwenen. Daar verwacht ik nog wel discussie over." De meeste Friese mkb´ers met een derivaat zitten volgens Fennema bij Deutsche Bank. Die stemde pas laat in met het herstelkader en heeft daarna nog niets laten horen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties