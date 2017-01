Regio vrijdag, 27 januari 2017

Súdwest-Fryslân wil nieuwe weg van Leeuwarden naar Sneek Sneek - De gemeente Súdwest-Fryslân wil dat een rechtstreekse weg wordt aangelegd tussen Sneek en Leeuwarden. Dat maakte burgemeester Hayo Apotheker gisteren bekend. Het verkeer tussen beide steden maakt nu vooral gebruik van de provinciale weg N354, de Snitserdyk. Die weg, waar een maximum geldt van tachtig kilometer per uur, is volgens Apotheker geen goede 'stroomweg' voor alle forensen en het werkverkeer. ,,En zal dat nooit worden." Vorig jaar deden zich op deze weg ten minste twintig ongevallen voor, waarvan een paar ernstige in de bocht bij buurtschap Tsienzerbuorren. Onlangs werd de belijning aangepast, en werden borden langs de weg geplaatst om de veiligheid te verbeteren. De N354 sluit in de buurt van Grou op de A32 aan. De provincie Fryslân wil de weg de komende jaren aanpakken, en daarbij enkele bochten verlengen. De gemeente vindt dat dat plan niet ver genoeg gaat, en heeft de wens voor een nieuw tracé van zestien kilometer neergelegd bij gedeputeerde Sietske Poepjes. Apotheker noemde dit een 'fundamentele oplossing'. Poepjes, die verkeer in haar portefeuille heeft, heeft toegezegd de mogelijkheden voor de aanleg van de weg te verkennen. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 27 januari

