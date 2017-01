Regio vrijdag, 27 januari 2017

Forse kritiek op sloop oude ambachtsschool Drachten - Welstandscommissie Hûs en Hiem heeft stevige kritiek op het voornemen van de gemeente Smallingerland en het Gomarus College om de voormalige ambachtsschool aan de Burgemeester Wuiteweg in Drachten volledig te slopen. Dat bleek gisteren bij de behandeling van het ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw, dat op dezelfde locatie moet worden gebouwd. De leden van de commissie stelden dat er te weinig stedenbouwkundige visie is. Het is de bedoeling dat het Gomarus College verhuist van het verouderde pand aan de Eikesingel naar de Burgemeester Wuiteweg. Eerder besloot de gemeente dat de gehele ambachtsschool zal worden gesloopt, omdat (gedeeltelijke) renovatie te duur is. Volgens de adviescommissie gaat daarbij een historisch belangrijk pand tegen de vlakte. Er werd geopperd om de nieuwe school verder naar achteren te plaatsen, zodat de ambachtsschool kan blijven staan. Volgens de commissie is het oude gebouw een 'stedenbouwkundig belangrijk object'. ,,Het hele DNA van Drachten dreigt te verdwijnen", zei een van de commissieleden. Lees verder in het Friesch Dagblad van 27 januari

