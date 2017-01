Regio woensdag, 25 januari 2017

Gladheid maakt tientallen slachtoffers Leeuwarden - Veel mensen werden gisteren verrast door de gladheid op de Friese wegen. In totaal belandden er tot en met gistermiddag 48 mensen op de spoedeisende hulp met fracturen en hersenschuddingen. Met name bij het MCL in Leeuwarden werden veel mensen binnengebracht: aan het einde van de middag stond de teller op 34 slachtoffers. ,,Mensen stappen de deur uit en glijden zo onderuit. Ze waren er blijkbaar helemáál niet op bedacht", aldus woordvoerder Judith Elzinga. Bij de Spoedeisende Hulp hadden ze de handen vol aan de gebroken polsen, heupen en enkels. Vorig jaar tijdens de ijzelperiode kreeg het MCL op één dag 22 slachtoffers binnen. ,,En dat vonden we toen al heel veel. Nu zijn er dus nóg meer slachtoffers. Maar toen werd er echt heel erg gewaarschuwd voor gladheid. Dat maakt blijkbaar toch veel verschil." In ziekenhuis de Tjongerschans in Heerenveen kwamen er gisteren vijf slachtoffers binnen bij de spoedeisende hulp met botbreuken. Het Antoniusziekenhuis in Sneek telde negen slachtoffers als gevolg van de gladheid. Alleen de SEH van Nij Smellinghe in Drachten kreeg geen enkel slachtoffer van gladheid binnen tot en met gistermiddag, aldus woordvoerster Sarah van der Meer. Code geel Overigens hebben de weerdiensten wel gewaarschuwd voor ijzel en gladde wegen. Het KNMI kondigde eergisteravond code geel af voor de avond en nachtelijke uren. Voor het westelijk deel van het land gold die waarschuwing gisterochtend nog steeds. Dat houdt in dat reizigers alert moeten zijn. Op de doorgaande wegen werd over het algemeen ook gestrooid. Ook op drukke fietspaden is dit meestal het geval.

