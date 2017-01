Regio woensdag, 25 januari 2017

Politie scherper op risico achtervolgingen Leeuwarden - Het Openbaar Ministerie raadt agenten af te schieten op rijdende auto’s. Het achtervolgingsbeleid en gebruik van vuurwapens daarbij is aangescherpt naar aanleiding van een massale achtervolging in de nacht van 5 op 6 juli 2013 tussen Leeuwarden en Tytsjerk. Dat zei officier van justitie Henk Super gisteren in een strafzaak tegen drie agenten die in de bewuste nacht hadden geschoten op een vluchtauto. Schieten op rijdende auto’s brengt grote risico’s met zich mee en heeft zelden het effect dat het voertuig tot stoppen wordt gebracht, verkondigde Super. Dat zou recent onderzoek hebben uitgewezen. Inmiddels zijn er interne richtlijnen opgesteld en wordt er in de training voor het interne bijstandsteam (ibt) extra aandacht aan geschonken, zei hij. ,,Het monopolie dat de politie heeft op gebruik van geweld, brengt ook een verplichting met zich mee. We hebben hier lering uit getrokken." In de zaak tegen de drie agenten - uit Leeuwarden (33), Sdwest-Frysln (33) en Groningen (30) - vond officier van justitie Super de schoten gelegitimeerd. Hij eiste ontslag van alle rechtsvervolging, en anders schuldig zonder straf. De politie achtervolgde destijds twee beruchte broers die verdacht werden van tanken zonder betalen. Tijdens de achtervolging dreigden de verdachten op agenten in te rijden. Op de Groningerstraatweg tussen Leeuwarden en het kruispunt bij wokrestaurant E10 knalde een agent in opdracht van zijn collega met vijf schoten de achterband van de voor hen rijdende vluchtauto lek. Ingesloten Bij het kruispunt werd de vluchtauto ingesloten door drie politiewagens. Nog probeerde de verdachte botsend en slippend te ontkomen. Vijf agenten losten totaal twaalf schoten op de auto. De verdachten bleven ongedeerd. En agent verklaarde niet alleen op de banden, maar ook laag op de auto te hebben gericht toen deze op hem af dreigde te komen. Officier van justitie Super vindt net als advocaat Hans Anker dat er sprake was van noodweer. De rechtbank komt over drie weken met een uitspraak. Onder meer wegens het dreigen in te rijden op de agenten is de aangehouden verdachte - een inmiddels dertigjarige man uit Schalsum - eind 2015 veroordeeld tot twee jaar cel. Tot de achtervolging in Leeuwarden zou er weinig bekend zijn over de effectiviteit van schieten tijdens achtervolgingen. En van de verdachten, een hoofdagent met meer dan tien jaar ervaring, wees er op dat in de standaard politie-opleiding niet wordt geleerd hoe je een auto moet achtervolgen. ,,Er moest iets gebeuren. We waren bang dat er gewonden of zelfs doden zouden vallen. Ook het rammen van een voertuig valt niet onder de opleiding." Officier van justitie Super concludeerde dat er sprake is geweest van voorwaardelijke opzet op doodslag. Dat is een juridische term waarmee wordt bedoeld dat de agenten niet de opzet hadden de verdachten te doden, maar dat een fatale afloop wel het gevolg had kunnen zijn van hun handelen. Ook als op de banden gericht wordt kunnen de kogels afketsen en voor gevaar zorgen. En door een lekke band had de auto over de kop kunnen slaan. ,,Maar strafbaar zijn ze niet. Ze hebben uiting gegeven aan wettelijke voorschriften." Meer vandaag in het Friesch Dagblad

