woensdag, 25 januari 2017

Appartementen in oud NAK-kantoor in de verkoop Buitenpost - De nog te bouwen appartementen in het voormalige gebouw van het Nederlands Aardappel Keuringsstation aan de Keurloane in Buitenpost zijn deze maand in de verkoop gekomen. Van de veertien appartementen is er inmiddels een verkocht, vier zijn in optie genomen. De initiatiefnemers zijn Jaap Cuperus en André de Vries, die zich voor dit project hebben verenigd in Keurloane. ,,Ik werd een keer door een makelaar gewezen op het pand. Dan rijd je er een keer langs en nog een keer en dan ga je het steeds leuker vinden", aldus Cuperus. Zelf gaat Cuperus de bijbehorende dienstwoning betrekken. Het kantoor is bedoeld voor ,,vitale zestigers". Voor deze categorie is er weinig te koop in het dorp, aldus de Buitenposter. In het gebouw komen ook twee gemeenschapsruimtes die eventueel door zorgorganisaties gebruikt zouden kunnen worden. Cuperus hoopt dat de bouwvergunning eind februari rond is. In maart wil hij dan beginnen met de daadwerkelijke verbouw. Momenteel is een hovenier bezig om de tuin rondom het gebouw netjes te maken. De eerste kopers zouden hun appartement al na de zomervakantie kunnen betrekken. ,,Het is natuurlijk afhankelijk van de verkoop, maar ik denk dat de laatsten er tegen de kerst in kunnen." Dependance Het voormalige kantoor aan de Keurloane staat sinds 2011 leeg toen de toenmalige gebruiker, Rijkswaterstaat, de dependance in Buitenpost sloot. Destijds werkten er nog vijftig mensen. De appartementen zijn ontworpen door Bčtha architecten bna in Burgum. Volgens Keurloane is het project uniek: geen van de toekomstige appartementen is gelijk, alle appartementen zijn gelegen op de begane grond en hebben een eigen tuintje.

