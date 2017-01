Sport dinsdag, 24 januari 2017

Natuurijs haalt het beste in Walsma naar boven Bolsward - Vanuit haar ouderlijk huis in Eemswoude, een buurtschap tussen Tjerkwerd en Bolsward, kijkt marathonschaatsster Aggie Walsma (29) uit over de Parregeaster Feart, onderdeel van de Elfstedenroute. Hier groeide ze op. Als meisje van nog geen tien jaar maakte ze de laatste Tocht der Tochten mee. Hoewel ze er niet zich veel meer van kan herinneren, was de winter van 1997 een belangrijk moment voor haar verdere leven. Dít wilde ze ook. En ofschoon ze de 'echte Elfstedentocht nog moet rijden, heeft ze haar droom wel met succes nagejaagd. Walsma is n van de beste marathonschaatssters van Nederland op de 200 kilometer. Dat bewees ze vorig jaar toen ze tijdens de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee als derde eindigde. Een topprestatie. Maar Walsma wil meer. Het liefst wil ze dat haar naam op het bord van winnaars prijkt. Volgende week woensdag krijgt ze een nieuwe kans. Bij toeval werd het schaatstalent van Walsma ontdekt. ,,Ik was nog niet zo oud toen mijn vader werd aangesproken door iemand die het opgevallen was dat ik goed kon schaatsen. Die man adviseerde mijn vader om mij lid te maken van een schaatsclub. Tot die tijd deed ik aan wedstrijdzwemmen. Toen heb ik mij aangesloten bij STB Bolsward. Van die keuze heb ik geen moment spijt gehad." De rest van het verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

