Sport dinsdag, 24 januari 2017

Hospes wint bij primeur in Bantega

Bantega - Voorzitter Jelle Wesselius van De Polder moest lachen op de vraag van een toeschouwer waarom de wedstrijd om elf uur in de ochtend werd verreden en niet wat later in de middag. ,,Het zonnetje komt er net lekker door", benadrukte de betreffende persoon nog maar eens. ,,De sinne mei om my wol fuortbliuwe", antwoordde Wesselius. ,,As der iis leit, moatte jo ride. Boppedat komt der teiwaar oan, dus wy moatte der no by wze. As de sinne dan ek noch skynt, is it iis noch hurder fuort."

Daar sloeg Wesselius de spijker op zijn kop, want nog geen halfuur na de finale kwam het water op meerdere plekken omhoog. ,,It koe allegearre krekt, mar it is hartstikke moai gien. Allinne s starter hat in kletspoat oerhlden oan de lste wedstryd fan hjoed, mar gelokkich wie hjir noch ien mei in pear droege sokken. Hy sit no lekker waarm by it kacheltsje."

Op zondagavond besloot de ijsclub uit Bantega dat er gisteren geschaatst kon worden op de plaatselijke ijsbaan. Dat er slechts tien deelnemers zich aanmeldden, mocht de pret niet drukken. Sterker nog, achteraf was het maar goed dat het deelnemersveld niet groter was. Dan waren er wellicht meer mensen die natte voeten aan de eerste kortebaanwedstrijd op natuurijs hadden overgehouden.

De rest van het verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad.

Reacties: