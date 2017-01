Regio dinsdag, 24 januari 2017

Dongeradeel naarstig op zoek naar liefhebber van wolkunst Dokkum - Ze liggen al jarenlang op zolder van het stadhuis in Dokkum en worden er daar niet mooier op: van enkele van de veertig 'woollies´ - grote wollen wandkleden - is inmiddels de lijst beschadigd of losgeraakt. Dat moet anders, vindt de gemeente Dongeradeel. Een zoektocht naar mogelijke plaatsen waar de kleden kunnen worden tentoongesteld verloopt tot nu toe zonder succes. Dongeradeel zoekt niettemin door. De woollies werden jaren geleden geschonken aan de gemeente door de maker, T.C. Spruit, die woonde in de Verenigde Staten. ,,We kregen ze aangeboden omdat ze zijn gemaakt met wol uit de Parley-fabriek, die in Dokkum heeft gestaan", zegt gemeentewoordvoerder Marjan Torensma. ,,Amerikaanse kleden dus, maar wel met Dokkumer wol." De wolfabriek Parley werd in 1961 in Dokkum geopend. Twintig jaar later ging het bedrijf failliet. Er werkten toen 140 mensen. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 24 januari

