Regio dinsdag, 24 januari 2017

Lof van de Inspectie voor cbs De Opdracht Ureterp - Cbs De Opdracht uit Ureterp heeft dit jaar als enige Friese school het predicaat 'excellente school“ gekregen. Dat is gistermiddag bekendgemaakt. In totaal hebben 54 basisscholen en middelbare scholen in Nederland gisteren deze kwalificatie gekregen. Dat brengt het totale aantal excellente scholen op 184. Directeur Otto Hiemstra van De Opdracht is blij met het goede nieuws en trots op zijn school. ,,De publiciteit is mooi meegenomen, maar daar doen we het niet voor. Dit is vooral een waardering naar het team toe." De Onderwijsinspectie vindt dat de school het predicaat verdient vanwege het differentiatieprogramma. Leerlingen volgen verplichte en keuze-opdrachten, zoals lessen over sociale media, rekenen in de vorm van damles en theaterlessen. Vervolgens kunnen ze zich te verdiepen in het domein dat hun interesse heeft. ,,Op vrijdagmiddag werken de leraren 'groepsdoorbrekend“. We hebben bijvoorbeeld een docent die ontzettend muzikaal is, die maakt er altijd weer een feestje van." Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 24 januari

