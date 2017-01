Regio vrijdag, 20 januari 2017

Jeugd Steggerda neemt bezit van de ijsbaan Steggerda - Steggerda wachtte gisterochtend met smart op de verlossende woorden van ijsmeester Gerard Kramer van ijsclub Vooruitgang. De avond ervoor werd er nog gedacht aan een kortebaanwedstrijd. ,,Maar het ijs was toen nog maar drie tot vier centimeter dik, dus we besloten er nog een nachtje over te slapen", vertelt Kramer. Nadat hij gisterochtend constateerde dat het ijs met ruim een centimeter was aangegroeid besloot de oud-wedstrijdrijder zelf de schaatsen onder te binden om de veiligheid van de baan te controleren. ,,Een kortebaanwedstrijd zat er sowieso niet in omdat je daar minstens een ijslaag van zes centimeter voor nodig hebt. Maar het ijs kraakte en golfde daarnaast ook nog erg." De ijsclub besloot de baan desondanks wel open te gooien. ,,IJs is net als vis, dat moet je nemen wanneer het er is." Toch gaven de bordjes in het dorp aan dat de baan gesloten was. ,,We wilden de baan voor de kinderen reserveren. Die zijn elke woensdagmiddag vrij en konden er nu mooi van genieten. We wilden voorkomen dat de baan overstelpt raakte met volwassenen, waardoor er ´s middags niets meer van het ijs zou overblijven voor de kinderen." Dit bleek een wijs besluit. Een volwassene die de baan ´s middags toch even wilde uitproberen zakte direct door het ijs. ,,Vooral langs de kanten is het ijs nog zwak", legde de ijsmeester uit, die ´s middags druk in de weer was om met pylonen de wakken in het ijs af te zetten.

