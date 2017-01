Regio vrijdag, 20 januari 2017

Weg bij Skūlenboarch weer lang dicht na aanvaring Skūlenboarch - De doorgaande weg in Skūlenboarch is lange tijd dicht na de aanvaring dinsdagavond van het vrachtschip Elan met de brug over het Prinses Margrietkanaal. Het duurt waarschijnlijk maanden tot het defecte tandwiel van de brug is hersteld. De gemeente Tytsjerksteradiel hoopt dat vaarwegbeheerder Rijkswaterstaat een pont gaat inzetten. De aanvaring door het Nederlandse binnenvaartschip vond plaats rond zeven uur “s avonds. Al snel was duidelijk dat de schade dermate groot was dat de draaibrug niet meer kon worden bediend. Het schip vervoerde houtsnippers. Bij de aanvaring is een aantal tanden uit de draaikrans afgebroken, waardoor het draaimechanisme defect is. Uit een eerste onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat ook de oplegging ernstig beschadigd is, dat is de plaats waar de brug aansluit op het wegdek. De brug blijft nu permanent openstaan, zodat de binnenvaart kan passeren. Dat houdt in dat het wegverkeer moet omrijden via Kootstertille. Volgens Tiemen Hein Corporaal van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft de afsluiting van de brug niet veel consequenties voor het vrachtverkeer, omdat dat verkeer sinds vorig jaar de nieuwe ontsluitingsweg gebruikt langs het kanaal naar Drogeham. ,,Aan de andere kant van het water zitten nauwelijks zulke bedrijven. Het gaat echt om het overige verkeer." De omleidingsroute heeft een lengte van zo“n vier kilometer. Deze is voor fietsers te meer niet ideaal, omdat de ontsluitingsweg niet is ingericht voor fietsers en wandelaars. De gemeente heeft inmiddels aan Rijkswaterstaat gevraagd om een pontje in te zetten. Corporaal: ,,Want als je net naar de andere kant van het water moet, bijvoorbeeld naar de kroeg, dan is het toch een behoorlijke afstand." De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de aanvaring. Uit een blaastest bleek al wel dat de schipper niet had gedronken. Woordvoerder Karina Pruntel zegt dat hij de brug mogelijk niet heeft gezien vanwege de dichte mist. Het is onduidelijk hoe lang het herstelwerk duurt. Volgens Wendy Batist van Rijkswaterstaat blijft het niet bij enkele weken. ,,Maar daarover wordt pas later meer duidelijk." Het is niet de eerste keer dat de weg bij Skūlenboarch tijdelijk dicht is na een aanvaring met de brug. Ook in april vorig jaar gebeurde dit al. Toen werd een pontje ingezet. De brug is overigens sterk verouderd en zou sowieso binnen enkele jaren al worden vervangen. Het is ook mogelijk dat de vervanging nu naar voren wordt gehaald, zodat herstelwerk niet nodig is. Batist: ,,We kijken naar alle mogelijkheden."

