Hectisch slot van hulpvakantie in Gambia Banjul - Even was het heel druk, maar aan het begin van de middag waren de straten van Banjul gisteren leeg. De voorraden beginnen op te raken, de bevolking is aan het hamsteren geslagen, vertelt Jacob Bruining uit Stroobos vanuit Gambia over de telefoon van zijn Gambiaanse taxichauffeur. ,,Het begint nu wel spannend te worden." De verbinding is slecht en het is op dat moment onduidelijk of het vliegtuig van Corendon, waarmee Bruining met zijn vrouw, moeder en zus terugkeren naar Nederland, daadwerkelijk mag vertrekken. Nederlanders keerden gisteren massaal terug uit het West-Afrikaanse land, nadat de niet herkozen president Yahya Jammeh de macht weigerde over te dragen en de noodtoestand had afgekondigd. De reisorganisaties TUI en Corendon hebben acht vliegtoestellen ingezet om zoŽn zestienhonderd Nederlandse toeristen terug te halen. Jacob Bruining en zijn vrouw Brenda waren een kleine twee weken op vakantie geweest in Gambia. Zijn moeder en zus uit Augustinusga hadden niet eerder zoŽn verre reis gemaakt, ze hadden zelfs nog nooit eerder gevlogen. ,,Die maken wat mee." De familie was niet alleen op vakantie in Gambia, maar wilde ook weten hoe het met de anderhalf jaar oude Yankouba ging. Bruining heeft afgelopen voorjaar het leven van het jongetje gered, vertelde zijn werkgever Cees Stienstra, eigenaar van Bandenhandel Stienstra in Augustinusga. ,,Yankouba had kokend heet water over zijn hand gekregen. In het ziekenhuis zou zijn hand eraf worden gehakt, dat zou betekenen dat hij invalide zou worden. Jacob heeft hem naar een privékliniek gebracht, daar moest hij ze ervan overtuigen dat de hand van de baby er niet af hoefde, dat op zijn kosten de hand behandeld mocht worden. De jongen heeft er een paar weken gelegen." Meer hierover in de papieren krant van 20 januari 2017

