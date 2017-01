Regio vrijdag, 20 januari 2017

Curator noemt zorgsector de oorzaak van taxi-malaise Drachten - Zorginstellingen moeten weer een reŽle prijs gaan betalen voor het dagelijkse taxivervoer van hun cliŽnten. Het hoort bij hun maatschappelijke functie ervoor te zorgen dat taxiritten niet onder de kostprijs worden ingekocht. Dat laatste is de directe oorzaak van de golf aan faillissementen onder taxibedrijven van de afgelopen jaren. Dat zegt Jaap van der Meulen, curator van Taxicentrale Wolters uit Drachten. Taxi Wolters is dinsdag door de rechtbank failliet verklaard nadat het vanwege de te lage vergoeding afzag van een grote klus in de zorgsector. Wolters reed tot voor kort zorgvervoer voor De Vier Gewesten (DVG), de landelijke taxiorganisatie die veel ritten verricht voor zorginstellingen. Deze klussen waren goed voor 60 procent van de omzet van de taxicentrale. De vergoeding voor zorgritten is de afgelopen jaren stukje bij beetje verlaagd, waardoor Wolters onder de kostprijs reed en zo al enkele jaren verlies leed. Enige tijd geleden besloot de eigenaar te stoppen met het zorgvervoer en nu volgt dus het faillissement. De 24 werknemers van het bedrijf, waaronder ook Taxi Gorredijk valt (het voormalige Taxi Fransen), staan op straat. De afgelopen jaren gingen veel andere taxibedrijven failliet in Frysl‚n, onder meer Taxi Oenema in Heerenveen, Javo Tours in Drachten en Beimers Taxi uit Sint Annaparochie. Taxi Oenema ging in 2014 failliet nadat het vervoer voor zorggroep Alliade in Heerenveen (Talant/Meriant) werd gegund aan Klomp Groepsvervoer uit Ede. Ook Klomp is inmiddels failliet. Van der Meulen zegt dat de oorzaak van de faillissementen is dat zorginstellingen steeds blijven selecteren op prijs. ,,Er gaan zo veel taxibedrijven failliet, de een na de ander. Er worden prijzen afgedwongen die niet aanvaardbaar zijn." Meer hierover in de papieren krant van 19 januari 2017.

