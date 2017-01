Economie vrijdag, 20 januari 2017

Biologische bedrijven willen met groei mee en toch zichzelf blijven

Zwolle - De verkoop van biologische producten in Nederland groeit naar verwachting van 1,3 miljard euro in 2015 naar ruim twee miljard in 2025. In de melkveehouderij is het aantal omschakelaars van gangbaar naar biologisch in twee jaar gestegen van 96 naar 258. Niet alleen natuurwinkels, maar ook supermarktketens zitten tegenwoordig aan tafel bij kleine biologische coöperaties. Het is nogal een verandering voor een sector die pas een paar jaar terug een grote professionalisering doormaakte.

Christiaan Snouck Hurgronje van Waddendelicatessen uit Dokkum zegt dat de biologische markt groeit, maar ook zeker verschuift. ,,De gangbare markt pikt biologisch op. Eerst zeiden supermarkten: 'Jullie zijn te klein'. Nu willen ze zich juist met ons onderscheiden."

Duindoornsoep en -jam, maar ook duindoornscrub en -handcrème, behoren tot een productlijn in het assortiment van Waddendelicatessen. ,,Er zit veel vitamine C in duindoorn. Bij de verwerking tot sap blijven schilletjes over waarvan we thee maken. De pitjes persen we uit tot olie voor in de cosmeticaproducten. Dat is leuk om te kunnen aanbieden."

De vraag van de massa kan de biologische ideologie onder druk zetten, denkt Snouck Hurgronje. ,,Als je niet 5000 maar 500.000 liter moet maken, wordt dat waarschijnlijk een ander product."

Waddendelicatessen zal daar, door de grenzen aan de regio en de beperkte hoeveelheid ingrediënten, geen last van hebben. ,,We weten onze plek, en daar blijven we. Ik zit ook liever met een paar Jumbo´s aan tafel dan met vierhonderd supermarkten."

